「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」より、「公開直前映像」の「世界編」が公開された。

ゲーム内での死が現実の死に直結するデスゲーム「ソードアート・オンライン」の世界を映し出したこの映像。ゲームマスターからの「これは、ゲームであっても遊びではない」という宣告と信じがたい現実に絶望するシリカたちプレイヤーの姿、ミトやキリトがモンスターに立ち向かう様子が切り取られた。ラストは強い眼差しのアスナの映像と「このゲームに、この世界に負けたくない」というセリフで締めくくられている。

また「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」が世界40以上の国と地域で上映されることが決定し、その告知映像が公開に。映像はアスナが「ソードアート・オンライン」の世界にログインするシーンに始まる。その後LiSAによる主題歌「往け」をバックに、アスナとミト、そしてキリトがモンスターと懸命に戦うバトルシーンが。最後には「Always take a sword in your heart.」というメッセージが映された。

さらに公開日の10月30日には、東京・新宿バルト9とユナイテッド・シネマ豊洲で初日舞台挨拶を実施。監督を務める河野亜矢子、キリト役の松岡禎丞、アスナ役の戸松遥、ミト役の水瀬いのり、主題歌アーティストのLiSAが登壇する。チケットぴあでは本日10月16日から25日11時まで、チケットを先行抽選販売。10月26日10時から一般販売する。

加えて公開第1週目の来場者特典が明らかに。原作イラスト・キャラクターデザイン原案を手がけるabecの描き下ろしポストカードが、全3種からランダムで1枚が配られる。併せて劇場で販売されるグッズ情報も発表された。公式パンフレットのほかに、「βテスターガイドブック風メモ帳」や「アスナのケープ留めピンブローチ」などがラインナップされている。

川原礫の小説を原作とする「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」。アインクラッド第1層からクリアまでの軌跡が、アスナの視点で掘り下げられる。

「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」初日舞台挨拶

日時:2021年10月30日(土)10:00の回上映後 / 12:45の回上映前

会場:東京都 新宿バルト9

登壇者:松岡禎丞、戸松遥、水瀬いのり、河野亜矢子、LiSA



日時:2021年10月30日(土)14:00の回上映後 / 16:45の回上映前

会場:東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

登壇者:松岡禎丞、戸松遥、水瀬いのり、河野亜矢子、LiSA

「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」

2021年10月30日(土)公開

スタッフ

原作・ストーリー原案:川原礫(「電撃文庫」刊)

原作イラスト・キャラクターデザイン原案:abec

監督:河野亜矢子

キャラクターデザイン・総作画監督:戸谷賢都

アクションディレクター・モンスターデザイン:甲斐泰之

サブキャラクターデザイン:秋月彩、石川智美、渡邊敬介

プロップデザイン:東島久志

美術監督:伊藤友沙

美術設定:平澤晃弘

色彩設計:中野尚美

撮影監督:大島由貴

CGディレクター:織田健吾、中島宏

2Dワークス:宮原洋平、関香織

編集:廣瀬清志

音楽:梶浦由記

音響監督:岩浪美和

音響効果:小山恭正

音響制作:ソニルード

プロデュース:EGG FIRM、ストレートエッジ

制作:A-1 Pictures

配給:アニプレックス

製作:SAO-P Project

キャスト

キリト:松岡禎丞

アスナ / 結城明日奈:戸松遥

ミト / 兎沢深澄:水瀬いのり

クライン:平田広明

エギル:安元洋貴

シリカ:日高里菜

ディアベル:檜山修之

キバオウ:関智一

(c)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project