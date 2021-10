士郎正宗原作による劇場用長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」より、バトーのキャラクターPVが公開された。

これは草薙素子、バトー、トグサのそれぞれにフォーカスしたPVを公開していく企画の第2弾。素子に続いて公開された今回のPVでは、“眠らない眼”と呼ばれる義眼を持つ元レンジャー部隊員にして、素子の右腕として部隊を支えるバトーに焦点を当てる。PVはフル3DCGで描かれたバトーのアクションシーンをはじめ、バトーを演じる大塚明夫のインタビュー映像などで構成。「バトー君はバトー君のままなので、軛(くびき)から放たれて自由な感じ」と大塚が話すように、バトーの自由で闊達な姿の一端が収められた。

「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」は11月12日より2週間限定で劇場上映。Netflixで独占配信中のアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン1に、新映像を加えて再構成した物語が届けられる。

劇場長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」

2021年11月12日(金)より2週間限定で劇場公開

スタッフ

原作:士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社KCデラックス刊)

総監督:神山健治×荒牧伸志

監督:藤井道人

脚本:神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介

キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ

3Dキャラクタースーパーバイザー:松重宏美

プロダクションデザイナー:臼井伸二、寺岡賢司、松田大介

モデリングスーパーバイザー:田崎真允

リギングスーパーバイザー:錦織洋介、井上暢三

エフェクトスーパーバイザー:清塚拓也

ライティングコンポジットスーパーバイザー:高橋孝弥

編集:定松剛

音楽:戸田信子×陣内一真

サウンドデザイナー:高木創

主題歌:「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

音楽制作:フライングドッグ

制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会

配給:バンダイナムコアーツ

キャスト

田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子、潘めぐみ、津田健次郎、曽世海司、喜山茂雄、林原めぐみ、川渕かおり、曽世海司、笠原紳司、岡田地平、武井秀哲、山城屋理紗

(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会