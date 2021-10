耳の構造の違い？ 日本人特有の性質？ SCANDALが日本に「オノマトペ」が多い理由を考察

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月11日(月)の配信では、先週に引き続き、体調不良のTOMOMI不在のメンバー3人で、擬声語の「オノマトペ」について深掘りしていきました。「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:みなさん、こんばんは。SCANDALのボーカルHARUNAと、MAMI:ギターのMAMIと、RINA:ドラムのRINAです。HARUNA:今週も“ハルマミリナ”のトリオでお送りします。お菓子をいただきながら、たくさんのメールを読んでいきます。では、メールをご紹介。<リスナーからのメール・ポモドーロさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。#81(のオンエア)で話題になったオノマトペ。自分のなかでの使い分けは次のような感じです。野菜系・野菜スティック → ポリッ・ちぎったキャベツやレタス → パリッ・千切り野菜やもやし → シャキシャキ揚げ物系・天ぷら、フライ → サクッ・竜田揚げ → ザクッ・唐揚げ → ジュワ~・芋けんぴ → カリッという感じです。普段から何気なく使っているオノマトペ。深掘りすればするほど面白くなりそうで、これからの進展も期待しております。追伸♯61でお話しさせていただいたリンゴですが、「Catch up」が栄養になり、おかげ様で順調に紅くなってきております。晩秋の寒さで、果肉がキュッと引き締まった採れたてのリンゴは、パキッ、シャキッ、シャリときて最後にジュワッと果汁があふれてきます。採れたてのオノマトペをぜひ! ※ポモドーロさんはリンゴ農家さんですMAMI:最後のまとめ方、ええな。RINA:なんかオシャレやな。MAMI:センスいいよね。HARUNA:最後は自分の話でまとめてくるからね。MAMI:「採れたてのオノマトペ」なんて、普通は言わないからね。RINA:もう歌詞みたいやん、いただいとく?MAMI:メモメモ。RINA:オノマトペがこんなに盛り上がるとは思わへんかったね。では、次のメール。<リスナーからのメール・もひーんさん>SCANDALの皆さま、こんばんは! 先日の「第6回境界線境界の分科会」であった、擬音語(オノマトペ)についてタイ人の妻に確認したのですが、揚げ物、野菜スティックについての擬音語はないとのことです。また「日本は擬音が多いわ!」と突っ込まれてしまいました(笑)。タイ語でも動物の鳴き声はあり、犬はホンホン、ニワトリは朝はエイエッエー、昼はクックッなんだそうです。ちなみに、妻が日本に来て5年経っていますが、ベチャベチャを日本語でメニョメニョと表現したときは少し面白かったです。RINA:日本が極端にありすぎなんやろうね。MAMI:なんで日本はオノマトペの表現ができたんだろう。RINA:なんやろう? 日本は細かい表現が得意なんやろうね。HARUNA:耳の構造がそもそも違うよね。MAMI:確かに。RINA:それもあるかもね。MAMI:舌の動かし方も違うから。HARUNA:そう。でも、日本語は他の言語に比べると舌の動かし方が圧倒的に少ない。RINA:バリエーションが少ないね。HARUNA:それも関係してんのかね?MAMI:それでしか伝わらないから、それで言ってるのかもしれないよね。RINA:でも、別に言葉にしなくても、生きていけるカテゴリーなわけやんか。「濡れてる」とか「これいい食感だね」とかそういう説明でもできるやん。だけど、「これはなんて表現できるかな?」って考える(日本人特有の)性質なんじゃない?HARUNA:そうだね。だって食レポなんて、どれだけオノマトペが使えるかだもんね。RINA:そうやね。それで美味しそうって思うもんね。番組スタッフ:俳句とかもあるんじゃない?RINA:あ〜。俳句もあるかもね!MAMI:それこそ歌詞みたいなことだよね。HARUNA:そうかもね。RINA:その細やかさが面白いよね。* * *「オノマトペ」が盛り上がってきた「Catch up」。日本はオノマトペが豊かな国なんですね。MAMIが一気食いしたグミは、食べると「グミグミ」って感じでしょうか。続きはAuDeeでお楽しみください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056