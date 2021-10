尚月地の新連載「巨乳好きなのにBL界に転生しました」が、本日10月15日発売の少年マガジンエッジ11月号(講談社)でスタートした。

「艶漢(あでかん)」などで知られる尚が手がける同作は、不慮の事故死で“BL界”に転生したオタク・乙川流を描くコメディ。転生前は陰キャなオタクだった乙川は、“BL界”でイケメンとして生まれ変わったのをいいことに、前世でなしえなかった巨乳美少女と付き合いたいと願う。しかし出会ったのはガチムチの不良少年で……。

そのほか同号ではR/0、movic原作による名尾生博「華Doll* ~Flowering~Boys were still in a dream」が完結。また付録として「ヒプノシスマイク -Before The Battle- Dawn Of Divisions」のマルチケースが封入された。