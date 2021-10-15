TWICEにとって9枚目の日本オリジナルシングル「Doughnut」が12月15日にリリースされる。
シングルにはリード曲となるウィンターバラード「Doughnut」、カップリング曲「Wonderful Day」が収録される。また本作はDVDが付属する初回限定盤A、フォトステッカーシートが付属するCDのみの初回限定盤B、同じくCDのみの通常盤、ファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員が購入可能な“ONCE JAPAN限定盤”の4種が用意される。いずれの形態にもトレーディングカードが封入され、このうち初回限定盤AのDVDには「Doughnut」の“Jacket Shooting Making Movie”と“Jacket Member Making Video”が収められる。
TWICE「Doughnut」収録内容
CD
01. Doughnut
02. Wonderful Day
03. Doughnut（Instrumental）
04. Wonderful Day（Instrumental）
初回限定盤A付属DVD
・「Doughnut」Jacket Shooting Making Movie
・「Doughnut」Jacket Member Making Video