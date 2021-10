アーキサイトは、自社ブランド「ARCHISS」で販売中のモバイル機器スタンド「STAND BY ME」シリーズより、スマートフォン・タブレット専用スタンド『ARM-STAND BY ME』と、スマートフォン・タブレット・ノートPCモバイル機専用スタンド『MULTI WAY-STAND BY ME』を2021年10月14日に発売する。

スマートフォン・タブレット専用スタンド『ARM-STAND BY ME』は、3つの稼働軸と、360度で回転可能なホルダーにより、多様な用途で使用可能なアルミスタンド。ホルダーに内蔵されたバネの力で機器を挟み込んで使う。対応サイズは約4~約11インチ(約120~215mm)のスマートフォンおよびタブレット。アームの長さは最長33cm。土台部分の重さが約1kgあるので、タブレットをセットしても安定するという。







ARM-STAND BY ME

スマートフォン・タブレット・ノートPCモバイル機専用スタンド『MULTI WAY-STAND BY ME』は、軽量かつ折りたたみ可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズのアルミスタンド。使用用途に合わせて形を変形させることで、スマートフォン・タブレット端末・ノートPCに対応する。折り畳みサイズは19×35×143mm、重さは170g。対応機種は13インチ以下のスマートフォンおよびタブレット端末、17インチ以下のノートPC。