明日10月15日(金)のテレビ朝日系「ミュージックステーション35周年記念4時間スペシャル」の出演アーティストのうち、Perfume、三浦大知、郷ひろみ、椎名林檎から寄せられたコメントが公開された。

Perfumeと三浦大知は演出振付家のMIKIKOプロデュースのもと、国内外で活躍するダンスチーム・ELEVENPLAYやクリエイティブ集団・Rhizomatiksらとともに一夜限りのスペシャルメドレーを披露。Perfumeのあ~ちゃんは「MIKIKO先生が演出する10分間、みんなが見たかった『これぞ今のニッポン!』を惜しげもなく披露したいです」と話しつつ、「三浦大知さんとのコラボパフォーマンスは、独特なグルーヴ感についていけるか、心配です!(笑)」と心境を明かした。

さらに、のっちは「全員そろってのシーンは見どころになるはず! MIKIKO先生の頭の中を体現したいです」と語り、かしゆかも「尊敬する方々と一緒にパフォーマンスすると知って、うれしい反面めちゃ緊張しました。ここでしか見られない一度きりのコラボパフォーマンスなので、ぜひ見てください!」とアピール。振り付けを担当した三浦は「Perfumeさんと踊らせていただくのは初めてなので、4人で踊る振り付けは悩みましたが、見たことのないPerfumeさんを引き出せたらいいなと思い作りました」とポイントを説明し、「自分の曲にMIKIKOさんの振り付けが付いていたり、Perfumeさんの楽曲に自分の振り付けが付いていたり、とMステでしか見られないものになっていると思います」と見どころを語った。

郷ひろみは、本人が選曲した「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」「言えないよ」「お嫁サンバ」「よろしく哀愁」の5曲から、生放送中の視聴者投票で選ばれた3曲をパフォーマンス。「どんな歌が視聴者に選ばれるのか、とても楽しみです」と期待を寄せ、「どの曲を歌うことになっても、ボクは大丈夫です!」と頼もしい言葉を寄せた。

椎名林檎は自らメンバーを厳選した女性だけのバンド・Elopersとして登場し、東京事変の楽曲「群青日和」を披露。椎名以外のメンバーはアイナ・ジ・エンド(BiSH)、ユウ(チリヌルヲワカ)、関根史織(Base Ball Bear)、ほな・いこか(ゲスの極み乙女。)が務める。椎名は「パフォーマンスの見どころは大人げない8ビート」と語り、かつてMステ出演時に目の当たりにしたアイナのパフォーマンスについて「生の声に釘付けになり、今回、思い切ってボーカルをお願いしました」と明かした。

テレビ朝日系「ミュージックステーション35周年記念4時間スペシャル」

2021年10月15日(金)18:00~21:48

<出演者および披露曲>

・Elopers「群青日和」

※メンバー:椎名林檎 / アイナ・ジ・エンド(BiSH) / ユウ(チリヌルヲワカ) / 関根史織(Base Ball Bear) / ほな・いこか(ゲスの極み乙女。)

・King Gnu「BOY」

・郷ひろみ「生投票企画『ひろみ5択』で選ばれた名曲メドレー」

・米米CLUB「君がいるだけで」

・櫻坂46「流れ弾」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVING IN THE DREAM」

・清水美依紗「Starting Now ~新しい私へ」

・Stray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」

・ナオト・インティライミ「カーニバる?」

・なにわ男子「初心LOVE」

・PUFFY「エッサフォッサ」「アジアの純真」

・B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」

・Hey! Say! JUMP「Sing-along」

・V6「Full Circle」「視聴者投票企画で選ばれた名曲メドレー」

・松田聖子「瞳はダイアモンド」

・MIKIKO / Rhizomatiks / 三浦大知 / SP Dancers / ELEVENPLAY / Perfume「一夜限りのスペシャルメドレー」

・宮本浩次「浮世小路のblues」「春なのに」

・May J.「レット・イット・ゴー~ありのままで~」

・LiSA「往け」

MC:タモリ / 並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー)