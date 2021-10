日本コカ・コーラは11月1日、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」において、キャッシュレス決済「Coke ON Pay」を利用すると特典がもらえるキャンペーン「冬のCoke ON Pay祭り」を開始する。キャンペーン期間は11月28日まで。対象は全国の「Coke ON Pay」対応自販機37万台。

「Coke On Pay」、初めての利用で最大400円相当付与

「冬のCoke ON Pay祭り」

同キャンペーンでは、期間中、100円以上のコカ・コーラ社製品を、Coke ON Payに登録した対象決済サービスを使って初めて購入すると、100円相当のポイントまたは残高が付与される。対象決済サービスは、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ(アプリ決済)、au PAY、d払い、メルペイ。付与上限は、1週間で100円相当(1回)、4週間で最大400円相当(4回)となる。

併せて、キャンペーン「買うたび挑戦! 2回に1回当たるくじ」を実施。コカ・コーラ社製品を購入する際、Coke On Payで決済すると、1回の決済につき、Coke ONドリンクチケットやCoke ONスタンプがその場で当たるくじを1回ひくことができる。

さらに、11月30日まで、キャンペーン「キャッシュレスならCoke ONスタンプ2倍」も開催中。Coke ON PayまたはCoke ON ICによるキャッシュレス決済でコカ・コーラ社製品を購入した際にもらえるCoke Onスタンプが2倍になる。

Coke ONスタンプは15個ためると、好きなコカ・コーラ社製品1本と交換できるCoke ONドリンクチケットを1枚獲得できる。