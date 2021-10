モンキー・パンチ「ルパン三世」のアニメ化50周年企画として、明日10月15日と22日に日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送される「みんなが選んだルパン三世」。同枠で放送されるエピソードがBlu-ray化され、12月22日にリリースされることが発表された。

「みんなが選んだルパン三世」では、8月31日まで行われていた投票企画「あなたが今一番見たいルパン三世」で得票数上位に輝いた作品をお届け。10月15日には、TVアニメシリーズ全276話のうち第1位から第4位までに選ばれた作品が放送される。ラインナップは「PART1」第1話「ルパンは燃えているか…?!」、「PART2」第145話「死の翼アルバトロス」、「PART2」の最終回となる第155話「さらば愛しきルパンよ」、「PART5」の最終回である第24話「ルパン三世は永遠に」。10月22日には、TVスペシャル全27作品の中で最も得票数が多かった「ルパン三世 ワルサーP38」がオンエアされる。

Blu-ray「『ルパン三世』TVシリーズ THE BEST SELECTION」には「金曜ロードショー」で放送されるTVシリーズの4作品に加え、放送枠に収まらなかった第5位の「PART1」第4話「脱獄のチャンスは一度」を収録。特典映像として、モンキー・パンチ自らが総監督を務めた「ルパンは今も燃えているか?」も収められる。さらにTVスペシャルの中で得票数第1位に輝いた「ルパン三世 ワルサーP38」のBlu-rayは、「TVスペシャル THE BEST SELECTION」として同時リリース。第2位の「ルパン三世 EPISODE:0 ファーストコンタクト」、第3位の「ルパン三世 燃えよ斬鉄剣」もそれぞれBlu-ray化される。

なお「金曜ロードショー」での放送にあたり、銭形警部役の山寺宏一、石川五ェ門役の浪川大輔、峰不二子役の沢城みゆきからコメントが到着。納谷悟朗から銭形警部役を引き継いで10年となる山寺は「今回放送される『PART2』の2作はまさに名作中の名作で、何から何まで面白い! そして偉大な先輩方の演技は圧巻です。正直、比べられちゃうから見て欲しく無いような気も…」「そんな中、『PART5』の最終話を選んで頂いた事はとても嬉しいです! 」と語った。

山寺宏一(銭形警部役)コメント

「PART1」放送当時10歳だった僕は、そのオシャレでクールでカッコ良い世界観に衝撃を受け夢中になりました。

第1話で不二子をくすぐるコチョコチョマシーンにドキドキした事を覚えています。

あれから50年。銭形役を引き継いで10年になりますが、未だに不思議な気持ちです。

今回放送される「PART2」の2作はまさに名作中の名作で、何から何まで面白い!

そして偉大な先輩方の演技は圧巻です。正直、比べられちゃうから見て欲しく無いような気も…

そんな中、「PART5」の最終話を選んで頂いた事はとても嬉しいです!

時代が変わってもルパン達の活躍は痛快だぜ!

浪川大輔(石川五ェ門役)コメント

凄い濃いめのラインナップ! どれも楽しみ!

「PART1」「ルパンは燃えているか…?!」は最初の最初。ここから始まり今に至るまでの変化を楽しみつつ、作品としてのとんがり具合を味わって欲しいと思います。カッコイイです! 宜しくお願い致します!

沢城みゆき(峰不二子役)コメント

こ、このラインナップの中に「PART5」を入れてもらえるのか...!と、なんだかもしかしたら初めて、ルパン三世と言う歴史の中に、私たちが参戦させていただいてからのルパンも、しっかり根付いているのだと言うこと、認識させていただいたかもしれません。アナログかっこいいルパンvsデジタルな現代社会の決着、どうぞ見届けてください!