舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』のS席特典内容が発表された。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は2021年10・11月に東京・明治座にて上演される舞台。今回発表されたS席特典内容は、1階正面前方席の用意、特典として「特製トートバッグ」と「キャストブロマイド11種セット」となる。

(C)擾乱製作委員会