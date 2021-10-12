12日に行われるFIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選のオーストラリア代表戦に臨む、日本代表のスターティングメンバーが発表された。
ここまで1勝2敗と出だしでつまずく日本代表に対し、オーストラリア代表は3連勝。負ければW杯本戦へのストレートインに黄色信号が灯る重要な一戦に向けて、日本代表の森保一監督は、敗れた7日のサウジアラビア代表戦からスタメンを3枚変更し、MF守田英正、MF田中碧を中盤で抜擢。また、出場停止明けのMF伊東純也も先発に名を連ねた。
『埼玉スタジアム2002』で行われる試合は、19時10分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で生中継、DAZNで生配信される。
■日本代表 スターティングメンバー（ポジションは登録上）
▼GK
12．権田修一（清水エスパルス）
▼DF
19．酒井宏樹（浦和レッズ）
22．吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
16．冨安健洋（アーセナル／イングランド）
5．長友佑都（FC東京）
▼MF
6．遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
13．守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
17．田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
14．伊東純也（ヘンク／ベルギー）
10．南野拓実（リヴァプール／イングランド）
▼FW
15．大迫勇也（ヴィッセル神戸）
□控えメンバー
▽GK
1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23．谷晃生（湘南ベルマーレ）
▽DF
2．植田直通（ニーム／フランス）
3．室屋成（ハノーファー／ドイツ）
4．板倉滉（シャルケ／ドイツ）
20．中山雄太（ズウォレ／オランダ）
▽MF
7．柴崎岳（レガネス／スペイン）
8．原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
9．鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
18．浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
▽FW
21．オナイウ阿道（トゥールーズ／フランス）
11．古橋亨梧（セルティック／スコットランド）