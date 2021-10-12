全国都道府県対抗 eスポーツ選手権 2021 MIE 実行委員会は、10月16日に開幕する「全国都道府県対抗 eスポーツ選手権 2021 MIE」について、各競技の実施スケジュールを発表した。
「全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権」は、日本各地の予選を勝ち抜いた都道府県代表チームによって競われるeスポーツの全国大会。2020年に引き続き、新型コロナウィルス感染症対策のため、eスポーツの特徴のひとつである「エリアレス」を活かして、無観客・オンライン形式を主体とした方式にて開催する。
大会には合計154名の選手が参加。6競技9部門で試合が行われ、それぞれ成績に応じたポイントの合計が最も高かった都道府県が優勝する。大会スケジュールと配信チャンネルは以下の通り。
10月16日
開会式：12時～（ch A、ch B）
eFootballシリーズ 高校生の部・グループリーグ：13時～（JeSU公式チャンネル）
eFootballシリーズ オープンの部・グループリーグ：15時30分～（JeSU公式チャンネル）
グランツーリスモＳＰＯＲＴ 一般の部・グリッド決定レース：13時～（PlayStation Japan）
グランツーリスモＳＰＯＲＴ U-18の部・グリッド決定レース：14時30分～（PlayStation Japan）
パズドラ オープンの部・１回戦：13時～（パズドラ公式チャンネル）
ぷよぷよeスポーツ 小学生の部、一般の部・予選リーグ：13時～（puyosega）
プロ野球スピリッツA 学生の部・１回戦：12時30分～（パワプロ・プロスピ公式チャンネル）
プロ野球スピリッツA 学生の部・準々決勝：18時～（パワプロ・プロスピ公式チャンネル）
モンスターストライク 少年の部・タイムアタックRound：16時～（モンスト公式チャンネル）
10月17日
eFootballシリーズ 全部門・準決勝～決勝：13時～（JeSU公式チャンネル）
グランツーリスモＳＰＯＲＴ 一般の部・決勝：13時～（PlayStation Japan）
グランツーリスモＳＰＯＲＴ U-18の部・決勝：14時30分～（PlayStation Japan）
パズドラ オープンの部・１回戦～準決勝：11時～（パズドラ公式チャンネル）
パズドラ オープンの部・３位決定戦～決勝：14時20分～（パズドラ公式チャンネル）
ぷよぷよeスポーツ 小学生の部、一般の部・決勝トーナメント：16時15分～（puyosega）
プロ野球スピリッツA 学生の部・準決勝：13時～（パワプロ・プロスピ公式チャンネル）
プロ野球スピリッツA 学生の部・決勝：15時～（パワプロ・プロスピ公式チャンネル）
モンスターストライク 少年の部・バトルRound １回戦：11時30分～（モンスト公式チャンネル）
モンスターストライク 少年の部・バトルRound 準決勝～決勝：13時10分～（モンスト公式チャンネル）
閉会式、表彰式：18時～（ch A、ch B）