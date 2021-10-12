士郎正宗原作による劇場用長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」より、草薙素子、バトー、トグサのそれぞれにフォーカスをあてたPVが公開されていくと明らかに。第1弾として素子のキャラクターPVが初披露された。
11月12日より2週間限定で劇場上映される「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」。Netflixで独占配信中のアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン1に、新映像を加えて再構成した物語が届けられる。素子のキャラクターPVには彼女が登場する映像や、キャストを務めた田中敦子のインタビュー映像が収められた。
さらに10月10日に放送された「『攻殻機動隊 SAC_2045』劇場記念番組 Section S.A.C.」を、YouTubeで本日10月12日より配信中。番組では「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」シリーズを手がけた神山健治、素子役の田中敦子、バトー役の大塚明夫、トグサ役の山寺宏一のインタビュー映像を交えつつ、同シリーズの魅力を紹介している。
劇場長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」
2021年11月12日（金）より2週間限定で劇場公開
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社KCデラックス刊）
総監督：神山健治×荒牧伸志
監督：藤井道人
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美
プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介
モデリングスーパーバイザー：田崎真允
リギングスーパーバイザー：錦織洋介、井上暢三
エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也
ライティングコンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥
編集：定松剛
音楽：戸田信子×陣内一真
サウンドデザイナー：高木創
主題歌：「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045
音楽制作：フライングドッグ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
配給：バンダイナムコアーツ
キャスト
田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子、潘めぐみ、津田健次郎、曽世海司、喜山茂雄、林原めぐみ、川渕かおり、曽世海司、笠原紳司、岡田地平、武井秀哲、山城屋理紗
(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会