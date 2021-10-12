中国出身のコスプレイヤーぴぐが10月10日、自身のツイッターを更新し漢服姿を披露した。

  • ぴぐ(@pigu_majosama)

ぴぐは「中華文化」と添えて、漢服姿の写真を投稿。ファンからは「かっこよ!」といった絶賛の声が寄せられた。

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