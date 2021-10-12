中国出身のコスプレイヤーぴぐが10月10日、自身のツイッターを更新し漢服姿を披露した。
ぴぐは「中華文化」と添えて、漢服姿の写真を投稿。ファンからは「かっこよ!」といった絶賛の声が寄せられた。
🦋漢服🎀— ぴぐ★魔女様★NyaMaid (@pigu_majosama) October 9, 2021
💕中華文化 pic.twitter.com/7jJn7ry62I
(C)GOWIND CULTURE
2021/10/12 10:00
中国出身のコスプレイヤーぴぐが10月10日、自身のツイッターを更新し漢服姿を披露した。
ぴぐは「中華文化」と添えて、漢服姿の写真を投稿。ファンからは「かっこよ!」といった絶賛の声が寄せられた。
🦋漢服🎀— ぴぐ★魔女様★NyaMaid (@pigu_majosama) October 9, 2021
💕中華文化 pic.twitter.com/7jJn7ry62I
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