毎年編集部でドラフト指名選手の中学出身チームを調べていますが、今年は軟式出身選手が前年比で大幅に増えているようです。なかでも中学軟式クラブチームの選手が大幅に増えました。今後中学軟式クラブチーム出身の選手が増えていくかもしれませんね。

今年のヤキュイク的ドラフトトピックス

■中学軟式出身選手の割合は43.8％（56人/128人）、前年の33.3％（41人/123人）から大幅増

■ドラフト１位５人が中学軟式出身（前年５人）

■中学軟式クラブチームから７人が指名（前年３人）

■中日の指名上位３人が中学軟式出身（１位、２位は軟式クラブチーム出身）

■奈良葛城ボーイズの同級生３人が野口智哉（オリックス）、松本竜也（広島）、福元悠真（中日）が揃ってプロ入り

■巨人５位の岡田悠希、７位の花田侑樹は府中広島2000（ヤング）の先輩、後輩

■DeNA育成３位の大橋武尊（BC茨城）、出身中学が「中央区立銀座中」（東京のど真ん中の中学！）

指名選手一覧

【オリックス】

■1位

椋木蓮（東北福祉大）投

高川学園シニア（硬式／山口）

■2位

野口智哉（関大）内

奈良葛城ボーイズ（硬式／奈良）

■3位

福永奨（国学院大）捕

戸塚リトルシニア（硬式／神奈川）

■4位

渡部遼人（慶大）外

世田谷西リトルシニア（硬式／東京）

■5位

池田陵真（大阪桐蔭高）外

忠岡ボーイズ（硬式／大阪）

■6位

横山楓（セガサミー）投

宮崎中央ボーイズ（硬式／宮崎）

■7位

小木田敦也（TDK）投

角館中（軟式／秋田）

■育成1位

山中尭之（BC茨城）外

結城市立結城南中学校（軟式／茨城）

■育成2位

園部佳太（BC福島）内

いわき松風クラブ（軟式／福島）

■育成3位

大里昂生（東北福祉大）内

盛岡南リトルシニア（硬式／岩手）

【東京ヤクルト】

■1位

山下輝（法大）投

木更津市立岩根西中（軟式／千葉）

■2位

丸山和郁（明大）外

高崎市立倉渕中（軟式／群馬）

■3位

柴田大地（日本通運）投

羽田アンビシャス（硬式／東京）*ポニー

■4位

小森航大郎（宇部工高）内

山口ミラクルクラブ（軟式／山口）

■5位

竹山日向（享栄高）投

愛知中央クラブ（軟式／愛知）

■育成1位

岩田幸宏（BC信濃）外

龍野ボーイズ（硬式／兵庫）

【千葉ロッテ】

■1位

松川虎生（市和歌山高）捕

貝塚ヤング（硬式／大阪）

■2位

池田来翔（国士舘大）内

京葉ボーイズ（硬式／内野）

■3位

広畑敦也（三菱自動車倉敷オーシャンズ）投

岡山市立京山中（軟式／投手）

■4位

秋山正雲（二松学舎大付高）投

荒川リトルシニア（硬式／投手）

■5位

八木彬（三菱重工West）投

和歌山ボーイズ（硬式／和歌山）

■育成1位

田中楓基（旭川実高）投

旭川市立明星中（軟式／北海道）

■育成2位

速水将太（BC富山）内

岐阜中央ボーイズ（硬式／岐阜）

■育成3位

永島田輝斗（立花学園高）投

相模原市立大沢中（軟式／神奈川）

■育成4位

村山亮介（幕張総合高）捕

千葉西リトルシニア（硬式／千葉）

【阪神】

■1位

森木大智（高知高）投

私立高知中（軟式／高知）

■2位

鈴木勇斗（創価大）投

串木野黒潮（硬式／鹿児島）*フレッシュ

■3位

桐敷拓馬（新潟医療福祉大）投

行田リトルシニア（硬式／埼玉）

■4位

前川右京（智弁学園高）外

津ボーイズ（硬式／三重）

■5位

岡留英貴（亜大）投

糸満市立兼城中（軟式／沖縄）

■6位

豊田寛（日立製作所）外

戸塚リトルシニア（硬式／神奈川）

■7位

中川勇斗（京都国際高）捕

愛知尾州ボーイズ（硬式／愛知）

■育成1位

伊藤稜（中京大）投

東海ボーイズ（硬式／愛知）

【東北楽天】

■1位

吉野創士（昌平高）外

東京城南ボーイズ（硬式／東京）

■2位

安田悠馬（愛知大）捕

神戸市立横尾中（軟式／兵庫）

■3位

前田銀治（三島南高）外

スルガボーイズ（硬式／静岡）

■4位

泰勝利（神村学園高）投

瀬戸内町立阿木名中（軟式／鹿児島）

■5位

松井友飛（金沢学院大）投

石川県穴水町立穴水中（軟式／石川）

■6位

西垣雅矢（早大）投

朝来市立梁瀬中（軟式／兵庫）

■7位

吉川雄大（JFE西日本）投

広島ボーイズ（硬式／広島）

■育成1位

宮森智志（四国IL高知）投

呉市立安浦中（軟式／広島）

■育成2位

柳沢大空（日大藤沢高）外

瀬谷リトルシニア（硬式／兵庫）

■育成3位

大河原翔（東海大山形高）外

千葉西リトルシニア（硬式／千葉）

【巨人】

■1位

翁田大勢（関西国際大）投

氷上ボーイズ（硬式／兵庫）

■2位

山田龍聖（JR東日本）投

氷見市立西條中（軟式／富山）

■3位

赤星優志（日大）投

上馬シニア野球クラブ（軟式／東京）

■4位

石田隼都（東海大相模高）投

真岡ボーイズ（硬式／栃木）

■5位

岡田悠希（法大）外

府中広島2000（硬式／広島）*ヤング

■6位

代木大和（明徳義塾高）投

川之江ボーイズ（硬式／愛媛）

■7位

花田侑樹（広島新庄高）投

府中広島2000（硬式／広島）*ヤング

■育成1位

鈴木大和（北海学園大）外

札幌豊平ボーイズ（硬式／北海道）

■育成2位

高田竜星（BC石川）投

金沢市立兼六中（軟式／石川）

■育成3位

亀田啓太（東海大）捕

平塚市立大野中（軟式／神奈川）

■育成4位

笹原操希（上田西高）外

長野南リトルシニア（硬式／長野）

■育成5位

鴨打瑛二（創成館高）投

黄城ボーイズ（硬式／佐賀）

■育成6位

菊地大稀（桐蔭横浜大）投

佐渡市立真野中（軟式／石川）

■育成7位

京本真（明豊高）投

大淀ボーイズ（硬式／大阪）

■育成8位

富田龍（四国学院大）投

高松市立牟礼中（軟式／香川）

■育成9位

川崎陽仁（誉高）投

一宮市立千秋中（軟式／愛知）

■育成10位

大津綾也（北海高）捕

せたな町立北檜山中（軟式／北海道）

【福岡ソフトバンク】

■1位

風間球打（ノースアジア大明桜高）投

笛吹ボーイズ（硬式／山梨）

■2位

正木智也（慶大）外

世田谷西リトルシニア（硬式／東京）

■3位

木村大成（北海高）投

北広島市立東部中（軟式／北海道）

■4位

野村勇（NTT西日本）内

神戸須磨クラブ（硬式／兵庫）*ヤング

■5位

大竹風雅（東北福祉大）投

白河市立五箇中（軟式／福島）

■育成1位

藤野恵音（戸畑高）内

小倉リトルシニア（硬式／福岡）

■育成2位

川村友斗（仙台大）外

松前町立松前中（軟式／北海道）

■育成3位

井崎燦志郎（福岡高）投

福岡中央ボーイズ（硬式／福岡）

■育成4位

三浦瑞樹（東北福祉大）投

横浜瀬谷ボーイズ（硬式／神奈川）

■育成5位

田中怜利ハモンド（帝京五高）投

東板橋リトルシニア（硬式／東京）

■育成6位

加藤洸稀（滝川二高）投

龍野ボーイズ（硬式／兵庫）

■育成7位

山崎琢磨（石見智翠館高）投

門真ビックドリームス（軟式／大阪）

■育成8位

佐久間拓斗（田村高）捕

郡山ボーイズ（硬式／福島）

■育成9位

山本恵大（明星大）外

東京府中ボーイズ（硬式／東京）

■育成10位

加藤晴空（東明館高）捕

鳥栖市立鳥栖中（軟式／佐賀）

■育成11位

滝本将生（市松戸高）投

八千代中央リトルシニア（硬式／千葉）

■育成12位

三代祥貴（大分商高）内

豊後大野市立緒方中（軟式／大分）

■育成13位

佐藤琢磨（新潟医療福祉大）投

新潟ポニーベースボール（硬式／新潟）

■育成14位

仲田慶介（福岡大）外

白龍ベースボールクラブ（軟式／福岡）

【広島東洋】

■1位

黒原拓未（関学大）投

海南市立海南中（軟式／和歌山）

■2位

森翔平（三菱重工West）投

鳥取ボーイズ（硬式／鳥取）

■3位

中村健人（トヨタ自動車）外

愛知知多ボーイズ（硬式／愛知）

■4位

田村俊介（愛工大名電高）外

明徳義塾中（軟式／高知）

■5位

松本竜也（Honda鈴鹿）投

奈良葛城ボーイズ（硬式／奈良）

■6位

末包昇大（大阪ガス）外

坂出市立白峰中（軟式／香川）

■7位

高木翔斗（県岐阜商高）捕

岐阜フェニックスベースボールクラブ（軟式／岐阜）

■育成1位

新家颯（田辺高）投

田辺市立衣笠中（軟式／和歌山）

■育成2位

前川誠太（敦賀気比高）内

京都嵐山ボーイズ（硬式／京都）

■育成3位

中村来生（高岡第一高）投

高岡市立志貴野中（軟式／富山）

■育成4位

坂田怜（中部学院大）投

熊谷リトルシニア（硬式／埼玉）

【埼玉西武】

■1位

隅田知一郎（西日本工大）投

大村市立西大村中（軟式／長崎）

■2位

佐藤隼輔（筑波大）投

仙台市立広瀬中（軟式／宮城）

■3位

古賀悠斗（中大）捕

オール筑紫ベースボールクラブ（硬式／福岡）*フレッシュ

■4位

羽田慎之介（八王子学園八王子高）投

東練馬リトルシニア（硬式／東京）

■5位

黒田将矢（八戸工大一高）投

むつ市立大平中（軟式／青森）

■6位

中山誠吾（白鴎大）内

栃木ヤングベースボールクラブ（硬式／栃木）

■育成1位

古市尊（四国IL徳島）捕

かがわ中央リトルシニア（硬式／香川）

■育成2位

滝沢夏央（関根学園高）内

上越市立城西中（軟式／新潟）

■育成3位

菅井信也（山本学園高）投

南陽市立赤湯中（軟式／山口）

■育成4位

川村啓真（国学院大）外

黒部市立桜井中（軟式／富山）

【中日】

■1位

ブライト健太（上武大）外

シニアクラーク（軟式／東京）

■2位

鵜飼航丞（駒大）外

名古屋ドジャース（軟式／愛知）

■3位

石森大誠（KAL火の国）投

宝達志水町立押水中（軟式／石川）

■4位

味谷大誠（花咲徳栄高）捕

大阪和泉ボーイズ（硬式／大阪）

■5位

星野真生（豊橋中央高）内

三州ボーイズ（硬式／愛知）

■6位

福元悠真（大阪商大）外

奈良葛城ボーイズ（硬式／奈良）

【北海道日本ハム】

■1位

達孝太（天理高）投

泉州阪堺ボーイズ（硬式／大阪）

■2位

有薗直輝（千葉学芸高）内

佐倉リトルシニア（硬式／千葉）

■3位

水野達稀（JR四国）内

香川ベースボールアカデミー（硬式／香川）

■4位

阪口楽（岐阜第一高）投

オール山城（硬式／京都）*ヤング

■5位

畔柳亨丞（中京大中京高）投

SASUKE名古屋ヤング（硬式／愛知）*ヤング

■6位

長谷川威展（金沢学院大）投

和光リトルシニア（硬式／埼玉）

■7位

松浦慶斗（大阪桐蔭高）投

旭川大雪ボーイズ（硬式／北海道）

8位

北山亘基（京産大）投

京都市立周山中（軟式／京都）

9位

上川畑大悟（NTT東日本）内

倉敷市立新田中（軟式／岡山）

■育成1位

福島蓮（八戸西高）投

八戸市立湊中（軟式／青森）

■育成2位

速水隆成（BC群馬）捕

高崎市立並榎中（軟式／群馬）

■育成3位

柳川大晟（九州国際大付高）投

日出ボーイズ（硬式／大分）

■育成4位

阿部和広（平塚学園高）外

二宮町立二宮中（軟式／神奈川）

【横浜DeNA】

■1位

小園健太（市和歌山高）投

貝塚ヤング（硬式／大阪）

■2位

徳山壮磨（早大）投

兵庫夢前クラブ（硬式／兵庫）*ヤング

■3位

粟飯原龍之介（東京学館高）内

成田シニア（硬式／千葉）

■4位

三浦銀二（法大）投

福岡市立筑紫丘中（軟式／福岡）

■5位

深沢鳳介（専大松戸高）投

江戸川区立上一色中（軟式／東京）

■6位

梶原昂希（神奈川大）外

大分市立上野ヶ丘中（軟式／大分）

■育成1位

村川凪（四国IL徳島）外

福山市立東中（軟式／広島）

■育成2位

東出直也（小松大谷高）捕

加賀ボーイズ（硬式／石川）

■育成3位

大橋武尊（BC茨城）外

中央区立銀座中（軟式／東京）