毎年編集部でドラフト指名選手の中学出身チームを調べていますが、今年は軟式出身選手が前年比で大幅に増えているようです。なかでも中学軟式クラブチームの選手が大幅に増えました。今後中学軟式クラブチーム出身の選手が増えていくかもしれませんね。
今年のヤキュイク的ドラフトトピックス
■中学軟式出身選手の割合は43.8％（56人/128人）、前年の33.3％（41人/123人）から大幅増
■ドラフト１位５人が中学軟式出身（前年５人）
■中学軟式クラブチームから７人が指名（前年３人）
■中日の指名上位３人が中学軟式出身（１位、２位は軟式クラブチーム出身）
■奈良葛城ボーイズの同級生３人が野口智哉（オリックス）、松本竜也（広島）、福元悠真（中日）が揃ってプロ入り
■巨人５位の岡田悠希、７位の花田侑樹は府中広島2000（ヤング）の先輩、後輩
■DeNA育成３位の大橋武尊（BC茨城）、出身中学が「中央区立銀座中」（東京のど真ん中の中学！）
指名選手一覧
【オリックス】
■1位
椋木蓮（東北福祉大）投
高川学園シニア（硬式／山口）
■2位
野口智哉（関大）内
奈良葛城ボーイズ（硬式／奈良）
■3位
福永奨（国学院大）捕
戸塚リトルシニア（硬式／神奈川）
■4位
渡部遼人（慶大）外
世田谷西リトルシニア（硬式／東京）
■5位
池田陵真（大阪桐蔭高）外
忠岡ボーイズ（硬式／大阪）
■6位
横山楓（セガサミー）投
宮崎中央ボーイズ（硬式／宮崎）
■7位
小木田敦也（TDK）投
角館中（軟式／秋田）
■育成1位
山中尭之（BC茨城）外
結城市立結城南中学校（軟式／茨城）
■育成2位
園部佳太（BC福島）内
いわき松風クラブ（軟式／福島）
■育成3位
大里昂生（東北福祉大）内
盛岡南リトルシニア（硬式／岩手）
【東京ヤクルト】
■1位
山下輝（法大）投
木更津市立岩根西中（軟式／千葉）
■2位
丸山和郁（明大）外
高崎市立倉渕中（軟式／群馬）
■3位
柴田大地（日本通運）投
羽田アンビシャス（硬式／東京）*ポニー
■4位
小森航大郎（宇部工高）内
山口ミラクルクラブ（軟式／山口）
■5位
竹山日向（享栄高）投
愛知中央クラブ（軟式／愛知）
■育成1位
岩田幸宏（BC信濃）外
龍野ボーイズ（硬式／兵庫）
【千葉ロッテ】
■1位
松川虎生（市和歌山高）捕
貝塚ヤング（硬式／大阪）
■2位
池田来翔（国士舘大）内
京葉ボーイズ（硬式／内野）
■3位
広畑敦也（三菱自動車倉敷オーシャンズ）投
岡山市立京山中（軟式／投手）
■4位
秋山正雲（二松学舎大付高）投
荒川リトルシニア（硬式／投手）
■5位
八木彬（三菱重工West）投
和歌山ボーイズ（硬式／和歌山）
■育成1位
田中楓基（旭川実高）投
旭川市立明星中（軟式／北海道）
■育成2位
速水将太（BC富山）内
岐阜中央ボーイズ（硬式／岐阜）
■育成3位
永島田輝斗（立花学園高）投
相模原市立大沢中（軟式／神奈川）
■育成4位
村山亮介（幕張総合高）捕
千葉西リトルシニア（硬式／千葉）
【阪神】
■1位
森木大智（高知高）投
私立高知中（軟式／高知）
■2位
鈴木勇斗（創価大）投
串木野黒潮（硬式／鹿児島）*フレッシュ
■3位
桐敷拓馬（新潟医療福祉大）投
行田リトルシニア（硬式／埼玉）
■4位
前川右京（智弁学園高）外
津ボーイズ（硬式／三重）
■5位
岡留英貴（亜大）投
糸満市立兼城中（軟式／沖縄）
■6位
豊田寛（日立製作所）外
戸塚リトルシニア（硬式／神奈川）
■7位
中川勇斗（京都国際高）捕
愛知尾州ボーイズ（硬式／愛知）
■育成1位
伊藤稜（中京大）投
東海ボーイズ（硬式／愛知）
【東北楽天】
■1位
吉野創士（昌平高）外
東京城南ボーイズ（硬式／東京）
■2位
安田悠馬（愛知大）捕
神戸市立横尾中（軟式／兵庫）
■3位
前田銀治（三島南高）外
スルガボーイズ（硬式／静岡）
■4位
泰勝利（神村学園高）投
瀬戸内町立阿木名中（軟式／鹿児島）
■5位
松井友飛（金沢学院大）投
石川県穴水町立穴水中（軟式／石川）
■6位
西垣雅矢（早大）投
朝来市立梁瀬中（軟式／兵庫）
■7位
吉川雄大（JFE西日本）投
広島ボーイズ（硬式／広島）
■育成1位
宮森智志（四国IL高知）投
呉市立安浦中（軟式／広島）
■育成2位
柳沢大空（日大藤沢高）外
瀬谷リトルシニア（硬式／兵庫）
■育成3位
大河原翔（東海大山形高）外
千葉西リトルシニア（硬式／千葉）
【巨人】
■1位
翁田大勢（関西国際大）投
氷上ボーイズ（硬式／兵庫）
■2位
山田龍聖（JR東日本）投
氷見市立西條中（軟式／富山）
■3位
赤星優志（日大）投
上馬シニア野球クラブ（軟式／東京）
■4位
石田隼都（東海大相模高）投
真岡ボーイズ（硬式／栃木）
■5位
岡田悠希（法大）外
府中広島2000（硬式／広島）*ヤング
■6位
代木大和（明徳義塾高）投
川之江ボーイズ（硬式／愛媛）
■7位
花田侑樹（広島新庄高）投
府中広島2000（硬式／広島）*ヤング
■育成1位
鈴木大和（北海学園大）外
札幌豊平ボーイズ（硬式／北海道）
■育成2位
高田竜星（BC石川）投
金沢市立兼六中（軟式／石川）
■育成3位
亀田啓太（東海大）捕
平塚市立大野中（軟式／神奈川）
■育成4位
笹原操希（上田西高）外
長野南リトルシニア（硬式／長野）
■育成5位
鴨打瑛二（創成館高）投
黄城ボーイズ（硬式／佐賀）
■育成6位
菊地大稀（桐蔭横浜大）投
佐渡市立真野中（軟式／石川）
■育成7位
京本真（明豊高）投
大淀ボーイズ（硬式／大阪）
■育成8位
富田龍（四国学院大）投
高松市立牟礼中（軟式／香川）
■育成9位
川崎陽仁（誉高）投
一宮市立千秋中（軟式／愛知）
■育成10位
大津綾也（北海高）捕
せたな町立北檜山中（軟式／北海道）
【福岡ソフトバンク】
■1位
風間球打（ノースアジア大明桜高）投
笛吹ボーイズ（硬式／山梨）
■2位
正木智也（慶大）外
世田谷西リトルシニア（硬式／東京）
■3位
木村大成（北海高）投
北広島市立東部中（軟式／北海道）
■4位
野村勇（NTT西日本）内
神戸須磨クラブ（硬式／兵庫）*ヤング
■5位
大竹風雅（東北福祉大）投
白河市立五箇中（軟式／福島）
■育成1位
藤野恵音（戸畑高）内
小倉リトルシニア（硬式／福岡）
■育成2位
川村友斗（仙台大）外
松前町立松前中（軟式／北海道）
■育成3位
井崎燦志郎（福岡高）投
福岡中央ボーイズ（硬式／福岡）
■育成4位
三浦瑞樹（東北福祉大）投
横浜瀬谷ボーイズ（硬式／神奈川）
■育成5位
田中怜利ハモンド（帝京五高）投
東板橋リトルシニア（硬式／東京）
■育成6位
加藤洸稀（滝川二高）投
龍野ボーイズ（硬式／兵庫）
■育成7位
山崎琢磨（石見智翠館高）投
門真ビックドリームス（軟式／大阪）
■育成8位
佐久間拓斗（田村高）捕
郡山ボーイズ（硬式／福島）
■育成9位
山本恵大（明星大）外
東京府中ボーイズ（硬式／東京）
■育成10位
加藤晴空（東明館高）捕
鳥栖市立鳥栖中（軟式／佐賀）
■育成11位
滝本将生（市松戸高）投
八千代中央リトルシニア（硬式／千葉）
■育成12位
三代祥貴（大分商高）内
豊後大野市立緒方中（軟式／大分）
■育成13位
佐藤琢磨（新潟医療福祉大）投
新潟ポニーベースボール（硬式／新潟）
■育成14位
仲田慶介（福岡大）外
白龍ベースボールクラブ（軟式／福岡）
【広島東洋】
■1位
黒原拓未（関学大）投
海南市立海南中（軟式／和歌山）
■2位
森翔平（三菱重工West）投
鳥取ボーイズ（硬式／鳥取）
■3位
中村健人（トヨタ自動車）外
愛知知多ボーイズ（硬式／愛知）
■4位
田村俊介（愛工大名電高）外
明徳義塾中（軟式／高知）
■5位
松本竜也（Honda鈴鹿）投
奈良葛城ボーイズ（硬式／奈良）
■6位
末包昇大（大阪ガス）外
坂出市立白峰中（軟式／香川）
■7位
高木翔斗（県岐阜商高）捕
岐阜フェニックスベースボールクラブ（軟式／岐阜）
■育成1位
新家颯（田辺高）投
田辺市立衣笠中（軟式／和歌山）
■育成2位
前川誠太（敦賀気比高）内
京都嵐山ボーイズ（硬式／京都）
■育成3位
中村来生（高岡第一高）投
高岡市立志貴野中（軟式／富山）
■育成4位
坂田怜（中部学院大）投
熊谷リトルシニア（硬式／埼玉）
【埼玉西武】
■1位
隅田知一郎（西日本工大）投
大村市立西大村中（軟式／長崎）
■2位
佐藤隼輔（筑波大）投
仙台市立広瀬中（軟式／宮城）
■3位
古賀悠斗（中大）捕
オール筑紫ベースボールクラブ（硬式／福岡）*フレッシュ
■4位
羽田慎之介（八王子学園八王子高）投
東練馬リトルシニア（硬式／東京）
■5位
黒田将矢（八戸工大一高）投
むつ市立大平中（軟式／青森）
■6位
中山誠吾（白鴎大）内
栃木ヤングベースボールクラブ（硬式／栃木）
■育成1位
古市尊（四国IL徳島）捕
かがわ中央リトルシニア（硬式／香川）
■育成2位
滝沢夏央（関根学園高）内
上越市立城西中（軟式／新潟）
■育成3位
菅井信也（山本学園高）投
南陽市立赤湯中（軟式／山口）
■育成4位
川村啓真（国学院大）外
黒部市立桜井中（軟式／富山）
【中日】
■1位
ブライト健太（上武大）外
シニアクラーク（軟式／東京）
■2位
鵜飼航丞（駒大）外
名古屋ドジャース（軟式／愛知）
■3位
石森大誠（KAL火の国）投
宝達志水町立押水中（軟式／石川）
■4位
味谷大誠（花咲徳栄高）捕
大阪和泉ボーイズ（硬式／大阪）
■5位
星野真生（豊橋中央高）内
三州ボーイズ（硬式／愛知）
■6位
福元悠真（大阪商大）外
奈良葛城ボーイズ（硬式／奈良）
【北海道日本ハム】
■1位
達孝太（天理高）投
泉州阪堺ボーイズ（硬式／大阪）
■2位
有薗直輝（千葉学芸高）内
佐倉リトルシニア（硬式／千葉）
■3位
水野達稀（JR四国）内
香川ベースボールアカデミー（硬式／香川）
■4位
阪口楽（岐阜第一高）投
オール山城（硬式／京都）*ヤング
■5位
畔柳亨丞（中京大中京高）投
SASUKE名古屋ヤング（硬式／愛知）*ヤング
■6位
長谷川威展（金沢学院大）投
和光リトルシニア（硬式／埼玉）
■7位
松浦慶斗（大阪桐蔭高）投
旭川大雪ボーイズ（硬式／北海道）
8位
北山亘基（京産大）投
京都市立周山中（軟式／京都）
9位
上川畑大悟（NTT東日本）内
倉敷市立新田中（軟式／岡山）
■育成1位
福島蓮（八戸西高）投
八戸市立湊中（軟式／青森）
■育成2位
速水隆成（BC群馬）捕
高崎市立並榎中（軟式／群馬）
■育成3位
柳川大晟（九州国際大付高）投
日出ボーイズ（硬式／大分）
■育成4位
阿部和広（平塚学園高）外
二宮町立二宮中（軟式／神奈川）
【横浜DeNA】
■1位
小園健太（市和歌山高）投
貝塚ヤング（硬式／大阪）
■2位
徳山壮磨（早大）投
兵庫夢前クラブ（硬式／兵庫）*ヤング
■3位
粟飯原龍之介（東京学館高）内
成田シニア（硬式／千葉）
■4位
三浦銀二（法大）投
福岡市立筑紫丘中（軟式／福岡）
■5位
深沢鳳介（専大松戸高）投
江戸川区立上一色中（軟式／東京）
■6位
梶原昂希（神奈川大）外
大分市立上野ヶ丘中（軟式／大分）
■育成1位
村川凪（四国IL徳島）外
福山市立東中（軟式／広島）
■育成2位
東出直也（小松大谷高）捕
加賀ボーイズ（硬式／石川）
■育成3位
大橋武尊（BC茨城）外
中央区立銀座中（軟式／東京）