SK-IIは10月20日、ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルとのコラボレーションによる「ピテラエッセンス アンディ・ウォーホル限定版コフレ」(各2万4,200円)を数量限定で発売する。ピンク、レッド、イエローの3デザイン。

ピテラエッセンスは、特別な酵母の株から独自のプロセスで発酵させ生み出した独自の天然由来成分ピテラを90%以上配合、肌を透明感のあるクリアな素肌に導いてくれる化粧水として同社を代表するベストセラー製品となっている。

そんなピテラエッセンスがこのほど、20世紀の偉大なアメリカ人アーティスト、アンディ・ウォーホル氏とのコラボレーションボトルになって登場。ボトルには、「すべてのものは美しい(All is prett)」「美しくない人なんていない(If everbod’s not a beaut, then nobod is)」「ぼくは美しくない人に会ったことがない(I’ve never met a person I couldn’t call a beaut)」という彼が残した3つの名言をフィーチャー。

また、ボトル全体には、氏がポップアートのクリエイションを探求する中で手掛けたテレビ番組「And Warhol T.V」を象徴する大胆なカラーバーがあしらわれるなど、両者が共有する美の哲学"すべての人は美しい"という言葉にインスパイアされたデザインとなっている。

コフレセットの内容は、たっぷり使える230mL現品サイズの化粧水に、洗顔料(20g)、ふき取り用化粧水(30ml)、ミニサイズの美容乳液(15g)。さらに、And Warhol T.Vにインスパイアされたユニークなポーチが付属。同ポーチは、魚網などの海や埋め立て廃棄物から出るナイロン廃棄物をリサイクルしたECONLの再生ナイロンから作られているという。

なお、同日より全国のSK-IIカウンターにて、ギフトボックスが無料でもらえる店頭イベントも開催される。イベント詳細は、SK-IIのLINEより友達登録すると見ることができる。