10月15日(金)にテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション 4時間スペシャル」の企画内容の一部が発表された。

今回の特番では「神曲ランキング」と題し、番組の35年にわたる歴史の中から視聴者が選んだ“神曲”70曲を紹介。「バンド大戦国時代」「ミリオン連発時代」など、各時代ごとの名曲を振り返る。この中ではSMAP、嵐、ゆず、Mr.Children、DREAMS COME TRUEといったアーティストの貴重映像や、BTS、YOASOBI、B'z、ZARD、X JAPANらの初登場シーンもオンエアされる。

またディズニー好きのアーティスト11名の選曲を元にしたディズニーソングトップ10も発表。この企画には京本大我(SixTONES)、中間淳太(ジャニーズWEST)、小林直己(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、加藤史帆(日向坂46)、三浦大知、Toshl、風間俊介らが参加している。

テレビ朝日系「ミュージックステーション 4時間スペシャル」

2021年10月15日(金)18:00~21:48

<出演者および披露曲>

・Elopers「群青日和」

※メンバー:椎名林檎 / アイナ・ジ・エンド(BiSH) / ユウ(チリヌルヲワカ) / 関根史織(Base Ball Bear) / ほな・いこか(ゲスの極み乙女。)

・King Gnu「BOY」

・郷ひろみ「生投票企画『ひろみ5択』で選ばれた名曲メドレー」

・米米CLUB「君がいるだけで」

・櫻坂46「流れ弾」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVING IN THE DREAM」

・清水美依紗「Starting Now ~新しい私へ」

・Stray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」

・ナオト・インティライミ「カーニバる?」

・なにわ男子「初心LOVE」

・PUFFY「エッサフォッサ」「アジアの純真」

・B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」

・Hey! Say! JUMP「Sing-along」

・V6「Full Circle」「視聴者投票企画で選ばれた名曲メドレー」

・松田聖子「瞳はダイアモンド」

・MIKIKO / Rhizomatiks / 三浦大知 / SP Dancers / ELEVENPLAY / Perfume「一夜限りのスペシャルメドレー」

・宮本浩次「浮世小路のblues」「春なのに」

・May J.「レット・イット・ゴー~ありのままで~」

・LiSA「往け」

MC:タモリ / 並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー)