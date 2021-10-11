◆ 運命の一日が終了

2021年のプロ野球ドラフト会議が11日（月）に行われ、育成枠も含めて128名（支配下77名／育成51名）の選手が指名を受けた。

本命不在とも言われた今回のドラフトだったが、大学生左腕の隅田知一郎投手（西日本工大）に、西武、広島、巨人、ヤクルトの4球団が競合。抽選の末、最初にくじを引いた西武が交渉権を獲得した。

また、今夏の甲子園でも活躍した小園健太投手（市和歌山高）には2球団（DeNA、阪神）が競合し、DeNAの三浦大輔監督が当たりくじを引いた。その小園と高校でバッテリーを組んでいた松川虎生捕手（市和歌山高）もロッテから1位指名を受け、同一高校からバッテリーでドラフト1位指名を受けるサプライズも。

その他、指名を公表していたソフトバンクが風間球打投手（ノースアジア大明桜高）の単独指名に成功。その年のNo.1を獲りに行く日本ハムは、将来的なメジャー挑戦を公言している大型右腕の達孝太投手（天理高）を一本釣りした。

隅田を外した巨人は翁田大勢投手（関西国際大）を、阪神は森木大智投手（高知高）を、それぞれ外れ1位で指名。外れ1位でも大学生左腕の山下輝投手（法政大）で競合した広島とヤクルトは、ヤクルトの高津臣吾監督が当たりくじを引き、2度のくじ引きに敗れた広島は、それでも左腕の獲得にこだわり、黒原拓未投手（関西学院大）を指名した。

全体的に投手の指名が多かったものの、中日はブライト健太外野手（上武大）を、楽天は吉野創士外野手（昌平高）を、それぞれ単独で指名。その後もスラッガー候補と思われる選手の指名が続いた印象だ。

目立ったところでは、ソフトバンクが育成枠で過去最多の14名を指名。昨年、野手中心の指名だった西武は左腕を中心に、巨人も支配下指名の7名中6名が投手と、投手中心の指名となった。

◆ ドラフト全指名選手一覧

▼ 日本ハム

1位 達 孝太（投／天理高）

2位 有薗直輝（内／千葉学芸高）

3位 水野達稀（内／JR四国）

4位 阪口 樂（投／岐阜第一高）

5位 畔柳亨丞（投／中京大中京高）

6位 長谷川威展（投／金沢学院大）

7位 松浦慶斗（投／大阪桐蔭高）

8位 北山亘基（投／京都産業大）

9位 上川畑大悟（内／NTT東日本）

＜育成枠＞

1位 福島 蓮（投／八戸西高）

2位 速水隆成（捕／群馬ダイヤモンドペガサス）

3位 柳川大晟（投／九州国際大付高）

4位 阿部和広（外／平塚学園高）

▼ 西武

1位 隅田知一郎（投／西日本工業大）

2位 佐藤隼輔（投／筑波大）

3位 古賀悠斗（捕／中央大）

4位 羽田慎之介（投／八王子高）

5位 黒田将矢（投／八戸工大一高）

6位 中山誠吾（内／白鴎大）

＜育成枠＞

1位 古市 尊（捕／徳島インディゴソックス）

2位 滝澤夏央（内／関根学園高）

3位 菅井信也（投／山本学園高）

4位 川村啓真（外／國學院大）

▼ ソフトバンク

1位 風間球打（投／明桜高）

2位 正木智也（外／慶應義塾大）

3位 木村大成（投／北海高）

4位 野村 勇（内／NTT西日本）

5位 大竹風雅（投／東北福祉大）

＜育成枠＞

１位 藤野恵音（内／戸畑高）

２位 川村友斗（外／仙台大）

３位 井﨑燦志郎（投／福岡高）

４位 三浦瑞樹（投／東北福祉大）

５位 田中怜利ハモンド（投／帝京五高）

６位 加藤洸稀（投／滝川二高）

７位 山崎琢磨（投／石見智翠館高）

８位 佐久間拓斗（捕／田村高）

９位 山本恵大（外／明星大）

10位 加藤晴空（捕／東明館高）

11位 瀧本将生（投／市松戸高）

12位 三代祥貴（内／大分商高）

13位 佐藤琢磨（投／新潟医療福祉大）

14位 仲田慶介（外／福岡大）

▼ 楽天

1位 吉野創士（外野手／昌平高）

2位 安田悠馬（捕手／愛知大）

3位 前田銀治（外野手／三島南高）

4位 泰 勝利（投手／神村学園高）

5位 松井友飛（投手／金沢学院大）

6位 西垣雅矢（投手／早稲田大）

7位 吉川雄大（投手／JFE西日本）

＜育成＞

1位 宮森智志（投／高知ファイティングドッグス）

2位 柳澤大空（外／日大藤沢高）

3位 大河原翔（外／東海大山形高）

▼ ロッテ

1位 松川虎生（捕／市和歌山高）

2位 池田来翔（内／国士舘大）

3位 廣畑敦也（投／三菱自動車倉敷オーシャンズ）

4位 秋山正雲（投／二松学舍大付高）

5位 八木 彬（投／三菱重工West）

＜育成枠＞

1位 田中楓基（投／旭川実高）

2位 速水将太（内／富山GRNサンダーバーズ）

3位 永島田輝斗（投／立花学園高）

4位 村山亮介（捕／幕張総合高）

▼ オリックス

1位 椋木 蓮（投／東北福祉大）

2位 野口智哉（内／関西大）

3位 福永 奨（捕／國學院大）

4位 渡部遼人（外／慶應義塾大）

5位 池田陵真（外／大阪桐蔭高）

6位 横山 楓（投／セガサミー）

7位 小木田敦也（投／TDK）

＜育成枠＞

1位 山中尭之（外／茨城アストロプラネッツ）

2位 園部佳太（内／福島レッドホープス）

3位 大里昂生（内／東北福祉大）

▼ DeNA

1位 小園健太（投手／市和歌山高）

2位 徳山壮磨（投手／早稲田大）

3位 粟飯原龍之介（内野手／東京学館高）

4位 三浦銀二（投手／法政大）

5位 深沢鳳介（投手／専大松戸高）

6位 梶原昂希（外野手／神奈川大）

＜育成枠＞

1位 村川 凪（外／徳島インディゴソックス）

2位 東出直也（捕／小松大谷高）

3位 大橋武尊（外／茨城アストロプラネッツ）

▼ 中日

1位 アドゥブライト健太（外／上武大）

2位 鵜飼航丞（外／駒澤大）

3位 石森大誠（投／火の国サラマンダーズ）

4位 味谷大誠（捕／花咲徳栄高）

5位 星野真生（内／豊橋中央高）

6位 福元悠真（外／大阪商業大）

＜育成枠＞

なし

▼ 広島

x 隅田知一郎（投／西日本工業大）

x 山下 輝（投／法政大）

1位 黒原拓未（投／関西学院大）

2位 森 翔平（投／三菱重工West）

3位 中村健人（外／トヨタ自動車）

4位 田村俊介（外／愛工大名電高）

5位 松本竜也（投／Honda鈴鹿）

6位 末包昇大（外／大阪ガス）

7位 髙木翔斗（捕／県岐阜商高）

＜育成枠＞

1位 新家 颯（投／田辺高）

2位 前川誠太（内／敦賀気比高）

3位 中村来生（投／高岡第一高）

4位 坂田 怜（投／中部学院大）

▼ 巨人

x 隅田知一郎（投／西日本工業大）

1位 翁田大勢（投／関西国際大）

2位 山田龍聖（投／JR東日本）

3位 赤星優志（投／日本大）

4位 石田隼都（投／東海大相模高）

5位 岡田悠希（外／法政大）

6位 代木大和（投／明徳義塾高）

7位 花田侑樹（投／広島新庄高）

＜育成枠＞

１位 鈴木大和（外／北海学園大）

２位 高田竜星（投／石川ミリオンスターズ）

３位 亀田啓太（捕／東海大）

４位 笹原操希（外／上田西高）

５位 鴨打瑛二（投／創成館高）

６位 菊地大稀（投／桐蔭横浜大）

７位 京本 眞（投／明豊高）

８位 富田 龍（投／四国学院大）

９位 川嵜陽仁（投／誉高）

10位 大津綾也（捕／北海高）

▼ 阪神

x 小園健太（投／市和歌山高）

1位 森木大智（投／高知高）

2位 鈴木勇斗（投／創価大）

3位 桐敷拓馬（投／新潟医療福祉大）

4位 前川右京（外／智辯学園高）

5位 岡留英貴（投／亜細亜大）

6位 豊田 寛（外／日立製作所）

7位 中川勇人（捕／京都国際高）

＜育成枠＞

1位 伊藤 稜（投／中京大）

▼ ヤクルト

x 隅田知一郎（投／西日本工業大）

1位 山下 輝（投／法政大）

2位 丸山和郁（外／明治大）

3位 柴田大地（投／日本通運）

4位 小森航大郎（内／宇部工高）

5位 竹山日向（投／享栄高）

＜育成枠＞

1位 岩田幸宏（外／信濃グランセローズ）