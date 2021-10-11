SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - AUGUST 26: A baseball sits on the field before the postponement of the game between the San Francisco Giants and the Los Angeles Dodgers at Oracle Park on August 26, 2020 in San Francisco, California. Several sporting leagues across the nation today are postponing their schedules as players protest the shooting of Jacob Blake by Kenosha, Wisconsin police. (Photo by Lachlan Cunningham/Getty Images)

「2021年プロ野球ドラフト会議　supported by リポビタンD」が11日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下77人（セントラル・リーグ38人、パシフィック・リーグ39人）、育成51人（セ・リーグ19人、パ・リーグ32人）、全128人がNPB入りを果たした。

今年のドラフト会議では、隅田知一郎投手（西日本工業大）が4球団、小園健太投手（市立和歌山高）に2球団が競合指名。隅田は埼玉西武ライオンズ、小園は横浜DeNAベイスターズが交渉権を獲得した。また、外れ1位では山下輝投手（法政大）に2球団が競合し、東京ヤクルトスワローズが交渉権を得た。

その他にも才能ある高校生や、全国の各リーグで成長を遂げた大学生、より高いレベルで経験を積み上げた社会人・独立リーグの選手たちがプロへの扉を開いた。また、育成枠では読売ジャイアンツがセ・リーグ最多の10人、福岡ソフトバンクホークスは12球団最多の14人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、その順位に関わらず大きな期待が膨らむ。

各球団に指名された選手は、以下の通り。

セ・リーグ

東京ヤクルトスワローズ

×隅田知一郎・投手（西日本工業大）

1.山下輝・投手（法政大）

2.丸山和郁・外野手（明治大）

3.柴田大地・投手（日本通運））

4.小森航大郎・内野手（宇部工業高）

5.竹山日向・投手（享栄高）

 

♢育成

1.岩田幸宏・外野手（信濃グランセローズ）

 

阪神タイガース

×小園健太・投手（市立和歌山高）

1.森木大智・投手（高知高）

2.鈴木勇斗・投手（創価大）

3.桐敷拓馬・投手（新潟医療福祉大）

4.前川右京・外野手（智弁学園高）

5.岡留英貴・投手（亜細亜大）

6.豊田寛・外野手（日立製作所）

7.中川勇斗・捕手（京都国際高）

 

♢育成

1.伊藤稜・投手（中京大）

 

読売ジャイアンツ

×隅田知一郎・投手（西日本工業大）

1.翁田大勢・投手（関西国際大）

2.山田龍聖・投手（JR東日本）

3.赤星優志・投手（日本大）

4.石田隼都・投手（東海大相模高）

5.岡田悠希・外野手（法政大）

6.代木大和・投手（明徳義塾高）

7.花田侑樹・投手（広島新庄高）

 

♢育成

1.鈴木大和・外野手（北海学園高）

2.髙田竜星・投手（石川ミリオンスターズ）

3.亀田啓太・捕手（東海大）

4.笹原操希・外野手（上田西高）

5.鴨打瑛二・投手（創成館高）

6.菊池大稀・投手（桐蔭横浜大）

7.京本眞・投手（明豊高）

8.富田龍・投手（四国学院大）

9.川嵜陽仁・投手（誉高）

10.大津綾也・捕手（北海高）

 

広島東洋カープ

×隅田知一郎・投手（西日本工業大）

×山下輝・投手（法政大）

1.黒原拓未・投手（関西学院大）

2.森翔平・投手（三菱重工West）

3.中村健人・外野手（トヨタ自動車）

4.田村俊介・投手（愛工大名電高）

5.松本竜也・投手（Honda鈴鹿）

6.末包昇大・外野手（大阪ガス）

7.髙木翔斗・捕手（県立岐阜商業高）

 

♢育成

1.新家颯・投手（田辺高）

2.前川誠太・内野手（敦賀気比高）

3,中村来生・投手（高岡第一高）

4.坂田怜・投手（中部学院大）

 

中日ドラゴンズ

1.ブライト健太・外野手（上武大）

2.鵜飼航丞・外野手（駒澤大）

3.石森大誠・投手（火の国サラマンダーズ）

4.味谷大誠・捕手（花咲徳栄高）

5.星野真生・内野手（豊橋中央高）

6.福元悠真・外野手（大阪商業大）

 

横浜DeNAベイスターズ

1.小園健太・投手（市立和歌山高）

2.徳山壮真・投手（早稲田大）

3.粟飯原龍之介・内野手（東京学館高）

4.三浦銀二・投手（法政大）

5.深沢鳳介・投手（専大松戸高）

6.梶原昂希・外野手（神奈川大）

 

♢育成

1.村川凪・外野手（徳島インディゴソックス）

2.東出直也・捕手（小松大谷高）

3.大橋武尊・外野手（茨城アストロプラネッツ）

パ・リーグ

オリックス・バファローズ

1.椋木蓮・投手（東北福祉大）

2.野口智哉・内野手（関西大）

3.福永奨・捕手（国学院大）

4.渡部遼人・外野手（慶応大）

5.池田陵真・外野手（大阪桐蔭高）

6.横山楓・投手（セガサミー）

7.小木田敦也・投手（TDK）

♢育成

1.山中尭之・外野手（茨城アストロプラネッツ）

2.園部佳太・内野手（福島レッドホープス）

3.大里昂生・内野手（東北福祉大）

 

千葉ロッテマリーンズ

1.松川虎生・捕手（市立和歌山高）

2.池田来翔・内野手（国士舘大）

3.廣畑敦也・投手（三菱自動車倉敷オーシャンズ）

4.秋山正雲・投手（二松学舎大付高）

5.八木彬・投手（三菱重工West）

 

♢育成

1.田中楓基・投手（旭川実業高）

2.速水将太・内野手（富山GRNサンダーバーズ）

3.永島田輝斗・投手（立花学園高）

4.村山亮介・捕手（幕張総合高）

 

東北楽天ゴールデンイーグルス

1.吉野創士・外野手（昌平高）

2.安田悠馬・捕手（愛知大）

3.前田銀治・外野手（三島南高）

4.泰勝利・投手（神村学園高）

5.松井友飛・投手（金沢学院大）

6.西垣雅矢・投手（早稲田大）

7.吉川雄大・投手（JFE西日本）

 

♢育成

1.宮森智志・投手（高知ファイティングドックス）

2.柳澤大空・外野手（日大藤沢高）

3.大河原翔・外野手（東海大山形高）

 

福岡ソフトバンクホークス

1.風間球打・投手（明桜高）

2.正木智也・外野手（慶応大）

3.木村大成・投手（北海高）

4.野村勇・内野手（NTT西日本）

5.大竹風雅・投手（東北福祉大）

 

♢育成

1.藤野恵音・外野手（戸畑高）

2.川村友斗・外野手（仙台大）

3.井崎燦志郎・投手（福岡高）

4.三浦瑞樹・投手（東北福祉大）

5.田中怜利ハモンド・投手（帝京第五高）

6.加藤洸稀・投手（滝川第二高）

7.山崎琢磨・投手（石見智翠館高）

8.佐久間拓斗・捕手（田村高）

9.山本恵大・外野手（明星大）

10.加藤晴空・捕手（東明館高）

11.瀧本将生・投手（市立松戸高）

12.三代祥貴・外野手（大分商業高）

13.佐藤琢磨・投手（新潟医療福祉大）

14.仲田慶介・外野手（福岡大）

 

埼玉西武ライオンズ

1.隅田知一郎・投手（西日本工業大）

2.佐藤隼輔・投手（筑波大）

3.古賀悠斗・捕手（中央大）

4.羽田慎之介・投手（八王子高）

5.黒田将矢・投手（八戸工大一高）

6.中山誠吾・内野手（白鴎大）

 

♢育成

1.古市尊・捕手（徳島インディゴソックス）

2.滝澤夏央・内野手（関根学園高）

3.菅井信也・投手（山本学園高）

4.川村啓真・外野手（国学院大）

 

北海道日本ハムファイターズ

1.達孝太・投手（天理高）

2.有薗直輝・内野手（千葉学芸高）

3.水野達稀・内野手（JR四国）

4.阪口樂・内野手（岐阜第一高）

5.畔柳亨丞・投手（中京大中京高）

6.長谷川威展・投手（金沢学院大）

7.松浦慶斗・投手（大阪桐蔭高）

8.北山亘基・投手（京都産業大）

9.上川畑大悟・内野手（NTT西日本）

 

♢育成

1.福島蓮・投手（八戸西高）

2.速水隆成・捕手（群馬打イヤモンドペガサス）

3.柳川大晟・投手（九州国際大付高）

4.阿部和広・外野手（平塚学園高）

 