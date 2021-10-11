「2021年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が11日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下77人（セントラル・リーグ38人、パシフィック・リーグ39人）、育成51人（セ・リーグ19人、パ・リーグ32人）、全128人がNPB入りを果たした。
今年のドラフト会議では、隅田知一郎投手（西日本工業大）が4球団、小園健太投手（市立和歌山高）に2球団が競合指名。隅田は埼玉西武ライオンズ、小園は横浜DeNAベイスターズが交渉権を獲得した。また、外れ1位では山下輝投手（法政大）に2球団が競合し、東京ヤクルトスワローズが交渉権を得た。
その他にも才能ある高校生や、全国の各リーグで成長を遂げた大学生、より高いレベルで経験を積み上げた社会人・独立リーグの選手たちがプロへの扉を開いた。また、育成枠では読売ジャイアンツがセ・リーグ最多の10人、福岡ソフトバンクホークスは12球団最多の14人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、その順位に関わらず大きな期待が膨らむ。
各球団に指名された選手は、以下の通り。
セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ
×隅田知一郎・投手（西日本工業大）
1.山下輝・投手（法政大）
2.丸山和郁・外野手（明治大）
3.柴田大地・投手（日本通運））
4.小森航大郎・内野手（宇部工業高）
5.竹山日向・投手（享栄高）
♢育成
1.岩田幸宏・外野手（信濃グランセローズ）
阪神タイガース
×小園健太・投手（市立和歌山高）
1.森木大智・投手（高知高）
2.鈴木勇斗・投手（創価大）
3.桐敷拓馬・投手（新潟医療福祉大）
4.前川右京・外野手（智弁学園高）
5.岡留英貴・投手（亜細亜大）
6.豊田寛・外野手（日立製作所）
7.中川勇斗・捕手（京都国際高）
♢育成
1.伊藤稜・投手（中京大）
読売ジャイアンツ
×隅田知一郎・投手（西日本工業大）
1.翁田大勢・投手（関西国際大）
2.山田龍聖・投手（JR東日本）
3.赤星優志・投手（日本大）
4.石田隼都・投手（東海大相模高）
5.岡田悠希・外野手（法政大）
6.代木大和・投手（明徳義塾高）
7.花田侑樹・投手（広島新庄高）
♢育成
1.鈴木大和・外野手（北海学園高）
2.髙田竜星・投手（石川ミリオンスターズ）
3.亀田啓太・捕手（東海大）
4.笹原操希・外野手（上田西高）
5.鴨打瑛二・投手（創成館高）
6.菊池大稀・投手（桐蔭横浜大）
7.京本眞・投手（明豊高）
8.富田龍・投手（四国学院大）
9.川嵜陽仁・投手（誉高）
10.大津綾也・捕手（北海高）
広島東洋カープ
×隅田知一郎・投手（西日本工業大）
×山下輝・投手（法政大）
1.黒原拓未・投手（関西学院大）
2.森翔平・投手（三菱重工West）
3.中村健人・外野手（トヨタ自動車）
4.田村俊介・投手（愛工大名電高）
5.松本竜也・投手（Honda鈴鹿）
6.末包昇大・外野手（大阪ガス）
7.髙木翔斗・捕手（県立岐阜商業高）
♢育成
1.新家颯・投手（田辺高）
2.前川誠太・内野手（敦賀気比高）
3,中村来生・投手（高岡第一高）
4.坂田怜・投手（中部学院大）
中日ドラゴンズ
1.ブライト健太・外野手（上武大）
2.鵜飼航丞・外野手（駒澤大）
3.石森大誠・投手（火の国サラマンダーズ）
4.味谷大誠・捕手（花咲徳栄高）
5.星野真生・内野手（豊橋中央高）
6.福元悠真・外野手（大阪商業大）
横浜DeNAベイスターズ
1.小園健太・投手（市立和歌山高）
2.徳山壮真・投手（早稲田大）
3.粟飯原龍之介・内野手（東京学館高）
4.三浦銀二・投手（法政大）
5.深沢鳳介・投手（専大松戸高）
6.梶原昂希・外野手（神奈川大）
♢育成
1.村川凪・外野手（徳島インディゴソックス）
2.東出直也・捕手（小松大谷高）
3.大橋武尊・外野手（茨城アストロプラネッツ）
パ・リーグ
オリックス・バファローズ
1.椋木蓮・投手（東北福祉大）
2.野口智哉・内野手（関西大）
3.福永奨・捕手（国学院大）
4.渡部遼人・外野手（慶応大）
5.池田陵真・外野手（大阪桐蔭高）
6.横山楓・投手（セガサミー）
7.小木田敦也・投手（TDK）
♢育成
1.山中尭之・外野手（茨城アストロプラネッツ）
2.園部佳太・内野手（福島レッドホープス）
3.大里昂生・内野手（東北福祉大）
千葉ロッテマリーンズ
1.松川虎生・捕手（市立和歌山高）
2.池田来翔・内野手（国士舘大）
3.廣畑敦也・投手（三菱自動車倉敷オーシャンズ）
4.秋山正雲・投手（二松学舎大付高）
5.八木彬・投手（三菱重工West）
♢育成
1.田中楓基・投手（旭川実業高）
2.速水将太・内野手（富山GRNサンダーバーズ）
3.永島田輝斗・投手（立花学園高）
4.村山亮介・捕手（幕張総合高）
東北楽天ゴールデンイーグルス
1.吉野創士・外野手（昌平高）
2.安田悠馬・捕手（愛知大）
3.前田銀治・外野手（三島南高）
4.泰勝利・投手（神村学園高）
5.松井友飛・投手（金沢学院大）
6.西垣雅矢・投手（早稲田大）
7.吉川雄大・投手（JFE西日本）
♢育成
1.宮森智志・投手（高知ファイティングドックス）
2.柳澤大空・外野手（日大藤沢高）
3.大河原翔・外野手（東海大山形高）
福岡ソフトバンクホークス
1.風間球打・投手（明桜高）
2.正木智也・外野手（慶応大）
3.木村大成・投手（北海高）
4.野村勇・内野手（NTT西日本）
5.大竹風雅・投手（東北福祉大）
♢育成
1.藤野恵音・外野手（戸畑高）
2.川村友斗・外野手（仙台大）
3.井崎燦志郎・投手（福岡高）
4.三浦瑞樹・投手（東北福祉大）
5.田中怜利ハモンド・投手（帝京第五高）
6.加藤洸稀・投手（滝川第二高）
7.山崎琢磨・投手（石見智翠館高）
8.佐久間拓斗・捕手（田村高）
9.山本恵大・外野手（明星大）
10.加藤晴空・捕手（東明館高）
11.瀧本将生・投手（市立松戸高）
12.三代祥貴・外野手（大分商業高）
13.佐藤琢磨・投手（新潟医療福祉大）
14.仲田慶介・外野手（福岡大）
埼玉西武ライオンズ
1.隅田知一郎・投手（西日本工業大）
2.佐藤隼輔・投手（筑波大）
3.古賀悠斗・捕手（中央大）
4.羽田慎之介・投手（八王子高）
5.黒田将矢・投手（八戸工大一高）
6.中山誠吾・内野手（白鴎大）
♢育成
1.古市尊・捕手（徳島インディゴソックス）
2.滝澤夏央・内野手（関根学園高）
3.菅井信也・投手（山本学園高）
4.川村啓真・外野手（国学院大）
北海道日本ハムファイターズ
1.達孝太・投手（天理高）
2.有薗直輝・内野手（千葉学芸高）
3.水野達稀・内野手（JR四国）
4.阪口樂・内野手（岐阜第一高）
5.畔柳亨丞・投手（中京大中京高）
6.長谷川威展・投手（金沢学院大）
7.松浦慶斗・投手（大阪桐蔭高）
8.北山亘基・投手（京都産業大）
9.上川畑大悟・内野手（NTT西日本）
♢育成
1.福島蓮・投手（八戸西高）
2.速水隆成・捕手（群馬打イヤモンドペガサス）
3.柳川大晟・投手（九州国際大付高）
4.阿部和広・外野手（平塚学園高）