「2021年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が11日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下77人（セントラル・リーグ38人、パシフィック・リーグ39人）、育成51人（セ・リーグ19人、パ・リーグ32人）、全128人がNPB入りを果たした。

今年のドラフト会議では、隅田知一郎投手（西日本工業大）が4球団、小園健太投手（市立和歌山高）に2球団が競合指名。隅田は埼玉西武ライオンズ、小園は横浜DeNAベイスターズが交渉権を獲得した。また、外れ1位では山下輝投手（法政大）に2球団が競合し、東京ヤクルトスワローズが交渉権を得た。

その他にも才能ある高校生や、全国の各リーグで成長を遂げた大学生、より高いレベルで経験を積み上げた社会人・独立リーグの選手たちがプロへの扉を開いた。また、育成枠では読売ジャイアンツがセ・リーグ最多の10人、福岡ソフトバンクホークスは12球団最多の14人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、その順位に関わらず大きな期待が膨らむ。

各球団に指名された選手は、以下の通り。

セ・リーグ

東京ヤクルトスワローズ

×隅田知一郎・投手（西日本工業大）

1.山下輝・投手（法政大）

2.丸山和郁・外野手（明治大）

3.柴田大地・投手（日本通運））

4.小森航大郎・内野手（宇部工業高）

5.竹山日向・投手（享栄高）

♢育成

1.岩田幸宏・外野手（信濃グランセローズ）

阪神タイガース

×小園健太・投手（市立和歌山高）

1.森木大智・投手（高知高）

2.鈴木勇斗・投手（創価大）

3.桐敷拓馬・投手（新潟医療福祉大）

4.前川右京・外野手（智弁学園高）

5.岡留英貴・投手（亜細亜大）

6.豊田寛・外野手（日立製作所）

7.中川勇斗・捕手（京都国際高）

♢育成

1.伊藤稜・投手（中京大）

読売ジャイアンツ

×隅田知一郎・投手（西日本工業大）

1.翁田大勢・投手（関西国際大）

2.山田龍聖・投手（JR東日本）

3.赤星優志・投手（日本大）

4.石田隼都・投手（東海大相模高）

5.岡田悠希・外野手（法政大）

6.代木大和・投手（明徳義塾高）

7.花田侑樹・投手（広島新庄高）

♢育成

1.鈴木大和・外野手（北海学園高）

2.髙田竜星・投手（石川ミリオンスターズ）

3.亀田啓太・捕手（東海大）

4.笹原操希・外野手（上田西高）

5.鴨打瑛二・投手（創成館高）

6.菊池大稀・投手（桐蔭横浜大）

7.京本眞・投手（明豊高）

8.富田龍・投手（四国学院大）

9.川嵜陽仁・投手（誉高）

10.大津綾也・捕手（北海高）

広島東洋カープ

×隅田知一郎・投手（西日本工業大）

×山下輝・投手（法政大）

1.黒原拓未・投手（関西学院大）

2.森翔平・投手（三菱重工West）

3.中村健人・外野手（トヨタ自動車）

4.田村俊介・投手（愛工大名電高）

5.松本竜也・投手（Honda鈴鹿）

6.末包昇大・外野手（大阪ガス）

7.髙木翔斗・捕手（県立岐阜商業高）

♢育成

1.新家颯・投手（田辺高）

2.前川誠太・内野手（敦賀気比高）

3,中村来生・投手（高岡第一高）

4.坂田怜・投手（中部学院大）

中日ドラゴンズ

1.ブライト健太・外野手（上武大）

2.鵜飼航丞・外野手（駒澤大）

3.石森大誠・投手（火の国サラマンダーズ）

4.味谷大誠・捕手（花咲徳栄高）

5.星野真生・内野手（豊橋中央高）

6.福元悠真・外野手（大阪商業大）

横浜DeNAベイスターズ

1.小園健太・投手（市立和歌山高）

2.徳山壮真・投手（早稲田大）

3.粟飯原龍之介・内野手（東京学館高）

4.三浦銀二・投手（法政大）

5.深沢鳳介・投手（専大松戸高）

6.梶原昂希・外野手（神奈川大）

♢育成

1.村川凪・外野手（徳島インディゴソックス）

2.東出直也・捕手（小松大谷高）

3.大橋武尊・外野手（茨城アストロプラネッツ）

パ・リーグ

オリックス・バファローズ

1.椋木蓮・投手（東北福祉大）

2.野口智哉・内野手（関西大）

3.福永奨・捕手（国学院大）

4.渡部遼人・外野手（慶応大）

5.池田陵真・外野手（大阪桐蔭高）

6.横山楓・投手（セガサミー）

7.小木田敦也・投手（TDK）

♢育成

1.山中尭之・外野手（茨城アストロプラネッツ）

2.園部佳太・内野手（福島レッドホープス）

3.大里昂生・内野手（東北福祉大）

千葉ロッテマリーンズ

1.松川虎生・捕手（市立和歌山高）

2.池田来翔・内野手（国士舘大）

3.廣畑敦也・投手（三菱自動車倉敷オーシャンズ）

4.秋山正雲・投手（二松学舎大付高）

5.八木彬・投手（三菱重工West）

♢育成

1.田中楓基・投手（旭川実業高）

2.速水将太・内野手（富山GRNサンダーバーズ）

3.永島田輝斗・投手（立花学園高）

4.村山亮介・捕手（幕張総合高）

東北楽天ゴールデンイーグルス

1.吉野創士・外野手（昌平高）

2.安田悠馬・捕手（愛知大）

3.前田銀治・外野手（三島南高）

4.泰勝利・投手（神村学園高）

5.松井友飛・投手（金沢学院大）

6.西垣雅矢・投手（早稲田大）

7.吉川雄大・投手（JFE西日本）

♢育成

1.宮森智志・投手（高知ファイティングドックス）

2.柳澤大空・外野手（日大藤沢高）

3.大河原翔・外野手（東海大山形高）

福岡ソフトバンクホークス

1.風間球打・投手（明桜高）

2.正木智也・外野手（慶応大）

3.木村大成・投手（北海高）

4.野村勇・内野手（NTT西日本）

5.大竹風雅・投手（東北福祉大）

♢育成

1.藤野恵音・外野手（戸畑高）

2.川村友斗・外野手（仙台大）

3.井崎燦志郎・投手（福岡高）

4.三浦瑞樹・投手（東北福祉大）

5.田中怜利ハモンド・投手（帝京第五高）

6.加藤洸稀・投手（滝川第二高）

7.山崎琢磨・投手（石見智翠館高）

8.佐久間拓斗・捕手（田村高）

9.山本恵大・外野手（明星大）

10.加藤晴空・捕手（東明館高）

11.瀧本将生・投手（市立松戸高）

12.三代祥貴・外野手（大分商業高）

13.佐藤琢磨・投手（新潟医療福祉大）

14.仲田慶介・外野手（福岡大）

埼玉西武ライオンズ

1.隅田知一郎・投手（西日本工業大）

2.佐藤隼輔・投手（筑波大）

3.古賀悠斗・捕手（中央大）

4.羽田慎之介・投手（八王子高）

5.黒田将矢・投手（八戸工大一高）

6.中山誠吾・内野手（白鴎大）

♢育成

1.古市尊・捕手（徳島インディゴソックス）

2.滝澤夏央・内野手（関根学園高）

3.菅井信也・投手（山本学園高）

4.川村啓真・外野手（国学院大）

北海道日本ハムファイターズ

1.達孝太・投手（天理高）

2.有薗直輝・内野手（千葉学芸高）

3.水野達稀・内野手（JR四国）

4.阪口樂・内野手（岐阜第一高）

5.畔柳亨丞・投手（中京大中京高）

6.長谷川威展・投手（金沢学院大）

7.松浦慶斗・投手（大阪桐蔭高）

8.北山亘基・投手（京都産業大）

9.上川畑大悟・内野手（NTT西日本）

♢育成

1.福島蓮・投手（八戸西高）

2.速水隆成・捕手（群馬打イヤモンドペガサス）

3.柳川大晟・投手（九州国際大付高）

4.阿部和広・外野手（平塚学園高）