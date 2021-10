車田正美原作によるアニメ「聖闘士星矢」の35周年を記念したロゴが公開された。

1985年に週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載開始された「聖闘士星矢」は、体内の宇宙エネルギー・小宇宙(コスモ)と、聖衣(クロス)と呼ばれる鎧で戦うバトルアクション。新装版となる「聖闘士星矢 Final Edition」が秋田書店から5巻まで刊行されている。2020年にはフルCGアニメ「聖闘士星矢: Knights of the Zodiac」が制作されたほか、実写ハリウッド映画版「Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)」も決まっている。

またキャラクターデザインの姫野美智が描き下ろした、黄金聖闘士のシルエットもお目見え。今後、姫野による描き下ろしイラストが順次解禁される。

(c)車田正美・東映アニメーション