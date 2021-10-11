「2021年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が11日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト1位指名選手が確定した。
重複指名となったのは、隅田知一郎投手（西日本工業大）と小園健太投手（市立和歌山高）の2選手。隅田は4球団強豪の末に埼玉西武ライオンズ、小園は2球団競合の末に横浜DeNAベイスターズがそれぞれ交渉権を獲得した。
今年は、6球団が単独指名。また、外れ1位指名で山下輝投手（法政大）が2球団競合となり、東京ヤクルトスワローズが交渉権を獲得。最後に残った広島東洋カープは、黒原拓未投手（関西学院大）を指名した。
12球団の1位指名選手は、以下の通り。
＜セ・リーグ＞
ヤクルト：山下輝・投手（法政大）
阪神：森木大智・投手（高知高）
巨人：翁田大勢・投手（関西国際大）
広島：黒原拓未・投手（関西学院大）
中日：アドゥ ブライト 健太・外野手（上武大）
DeNA：小園健太・投手（市立和歌山高）
＜パ・リーグ＞
オリックス：椋木蓮・投手（東北福祉大）
ロッテ：松川虎生・捕手（市立和歌山高）
楽天：吉野創士・外野手（昌平高）
ソフトバンク：風間球打・投手（明桜高）
西武：隅田知一郎・投手（西日本工業大）
日本ハム：達孝太・投手（天理高）