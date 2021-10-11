SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - AUGUST 26: A baseball sits on the field before the postponement of the game between the San Francisco Giants and the Los Angeles Dodgers at Oracle Park on August 26, 2020 in San Francisco, California. Several sporting leagues across the nation today are postponing their schedules as players protest the shooting of Jacob Blake by Kenosha, Wisconsin police. (Photo by Lachlan Cunningham/Getty Images)

　「2021年プロ野球ドラフト会議　supported by リポビタンD」が11日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト1位指名選手が確定した。

 

 

　重複指名となったのは、隅田知一郎投手（西日本工業大）と小園健太投手（市立和歌山高）の2選手。隅田は4球団強豪の末に埼玉西武ライオンズ、小園は2球団競合の末に横浜DeNAベイスターズがそれぞれ交渉権を獲得した。

　今年は、6球団が単独指名。また、外れ1位指名で山下輝投手（法政大）が2球団競合となり、東京ヤクルトスワローズが交渉権を獲得。最後に残った広島東洋カープは、黒原拓未投手（関西学院大）を指名した。

 

　12球団の1位指名選手は、以下の通り。

＜セ・リーグ＞

ヤクルト：山下輝・投手（法政大）

阪神：森木大智・投手（高知高）

巨人：翁田大勢・投手（関西国際大）

広島：黒原拓未・投手（関西学院大）

中日：アドゥ ブライト 健太・外野手（上武大）

DeNA：小園健太・投手（市立和歌山高）

＜パ・リーグ＞

オリックス：椋木蓮・投手（東北福祉大）

ロッテ：松川虎生・捕手（市立和歌山高）

楽天：吉野創士・外野手（昌平高）

ソフトバンク：風間球打・投手（明桜高）

西武：隅田知一郎・投手（西日本工業大）

日本ハム：達孝太・投手（天理高）

 