11月11日にリリースされるSPEEDのトリビュートアルバム「SPEED SPIRITS」の収録曲が発表された。

「SPEED SPIRITS」はSPEEDのデビュー25周年を記念してリリースされる初のトリビュートアルバムで、氣志團、LiSA、Crystal Kay、ビッケブランカ、中島美嘉、BENI、倖田來未、高城れに(ももいろクローバーZ)、大森靖子、Dream Ami、矢井田瞳、ISSA(DA PUMP)という全12組のアーティストが参加している。収録曲と合わせてアルバムのジャケットデザインも公開された。

「SPEED 25th Anniversary TRIBUTE ALBUM "SPEED SPIRITS"」収録曲

01. Body & Soul / 氣志團

02. Wake Me Up! / LiSA

03. STEADY / Crystal Kay

04. White Love / ビッケブランカ

05. my graduation / 中島美嘉

06. ALL MY TRUE LOVE / BENI

07. I Remember / 倖田來未

08. Go! Go! Heaven / 高城れに(ももいろクローバーZ)

09. 熱帯夜 / 大森靖子

10. Precious Time / Dream Ami

11. Too Young / 矢井田瞳

12. ALIVE / ISSA(DA PUMP)