11月11日にリリースされるSPEEDのトリビュートアルバム「SPEED SPIRITS」の収録曲が発表された。
「SPEED SPIRITS」はSPEEDのデビュー25周年を記念してリリースされる初のトリビュートアルバムで、氣志團、LiSA、Crystal Kay、ビッケブランカ、中島美嘉、BENI、倖田來未、高城れに（ももいろクローバーZ）、大森靖子、Dream Ami、矢井田瞳、ISSA（DA PUMP）という全12組のアーティストが参加している。収録曲と合わせてアルバムのジャケットデザインも公開された。
「SPEED 25th Anniversary TRIBUTE ALBUM "SPEED SPIRITS"」収録曲
01. Body & Soul / 氣志團
02. Wake Me Up! / LiSA
03. STEADY / Crystal Kay
04. White Love / ビッケブランカ
05. my graduation / 中島美嘉
06. ALL MY TRUE LOVE / BENI
07. I Remember / 倖田來未
08. Go! Go! Heaven / 高城れに（ももいろクローバーZ）
09. 熱帯夜 / 大森靖子
10. Precious Time / Dream Ami
11. Too Young / 矢井田瞳
12. ALIVE / ISSA（DA PUMP）