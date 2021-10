「GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊」のキャラクター・草薙素子が、本日10月11日発売のカルチャー誌・昭和50年男 vol.013(クレタパブリッシング)の表紙に登場した。

昭和50年男は1975年生まれの男性向けに特化した隔月刊誌。今号では「オレたちのリアルなSF」と題した特集を展開し、特にビジュアル面で大きな飛躍を遂げていった80~90年代のSFコンテンツを振り返る。特集は6部構成となっており、「CHAPTER 1 遭遇」では、昭和50年男にとってSFとのファーストコンタクトとなったであろう作品やクリエイターを紹介。押井守、瀬名秀明、高千穂遙、大槻ケンヂらのインタビューが掲載された。

また「CHAPTER 2 人間」では、士郎正宗「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」を原作としたアニメシリーズをフィーチャーした記事などを展開。「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の監督を務めた神山健治のインタビューも収録された。「CHAPTER 4 新世界」は「風の谷のナウシカ」「AKIRA」「寄生獣」など、常識や価値観に一石を投じ新たな世界を見せたアニメ・マンガ・小説を取り上げる。さらに「CHAPTER 6 名作ガイド」では、映画・マンガ・アニメ・ゲーム・小説の5ジャンルから、1980年から99年までに発表されたSFの名作をライター陣がセレクトしている。