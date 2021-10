FIFAワールドカップカタール2022・南米予選が10日に各地で行われた。

ここまで9戦全勝と強さを見せるブラジル代表は、アウェイでコロンビア代表と対戦。序盤からネイマールやルーカス・パケタにチャンスが訪れるも、GKダビド・オスピナの好セーブもありスコアレスのまま前半が終了すると、後半はコロンビアも反撃に転じる。フアン・フェルナンド・キンテーロを中心にブラジルゴールを脅かすと、ブラジルも途中出場でハフィーニャを起点にゴールを狙う。しかし両チームとも決定打に欠けスコアレスドローに終わり、ブラジルは今予選で初めて勝ち点を落とすこととなった。

ホームにウルグアイ代表を迎えたアルゼンチン代表は、立て続けにルイス・スアレスにチャンスが訪れたシーンをGKエミリアーノ・マルティネスのセーブなどで凌ぐと、38分にリオネル・メッシの左足でのクロスがそのままゴールとなり先制。さらに44分には前線へ飛び出したロドリゴ・デ・パウルがゴールを陥れてリードを広げると、62分にはデ・パウルのクロスにラウタロ・マルティネスが合わせ、3-0での快勝を収めた。

そのほか、ボリビア代表はペルー代表に1-0、ベネズエラ代表はエクアドル代表に2-1、そしてチリ代表はパラグアイ代表に2-0で勝利を収めた。下位3チームが揃って勝ち点3を手にした南米予選は、今後さらに白熱した展開となりそうだ。

試合結果、順位表は以下の通り。次戦は14日に行われる。

■W杯南米予選

ボリビア 1-0 ペルー

ベネズエラ 2-1 エクアドル

コロンビア 0-0 ブラジル

アルゼンチン 3-0 ウルグアイ

チリ 2-0 パラグアイ

■順位表

1位 ブラジル(勝ち点28)※1試合未消化

2位 アルゼンチン(勝ち点22)※1試合未消化

3位 エクアドル(勝ち点16)

4位 ウルグアイ(勝ち点16)

=====W杯出場権獲得=====

5位 コロンビア(勝ち点15)

====大陸間プレーオフ進出====

6位 パラグアイ(勝ち点12)

7位 ペルー(勝ち点11)

8位 チリ(勝ち点10)

9位 ボリビア(勝ち点9)

10位 ベネズエラ(勝ち点7)

■次戦(14日)

ボリビア vs パラグアイ

コロンビア vs エクアドル

アルゼンチン vs ペルー

ブラジル vs ウルグアイ

チリ vs ベネズエラ