許斐剛「新テニスの王子様」10年ぶりのTVシリーズとなる「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP」が、2022年に放送されることが決定した。

2001年10月10日よりテレビ東京系列にて放送が開始され、本日20周年を迎えたアニメ「テニスの王子様」。約10年ぶりのTVシリーズとなる「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP」では、2014年にリリースされたOVAシリーズ「新テニスの王子様 OVA vs Genius10」後の物語が展開される。

併せて「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP」のティザービジュアルと作品ロゴも公開に。皆川純子演じるアメリカ代表の越前リョーマ、置鮎龍太郎演じるドイツ代表の手塚国光、安元洋貴演じる日本代表主将の平等院鳳凰がそれぞれの思いを胸に「U-17 WORLD CUP」に臨む様子が描かれた。

さらにアニメシリーズ20周年を祝したさまざまなコンテンツが登場。20年の軌跡が1つの動画になった記念PV、キャスト約50人からお祝いコメントが公開に。また本日10月10日22時より、U-NEXTにて「劇場版 テニスの王子様 二人のサムライ The First Game」「劇場版 テニスの王子様 跡部からの贈り物 ~君に捧げるテニプリ祭り~」「劇場版 テニスの王子様 英国式庭球城決戦!」「テニスの王子様 BEST GAMES!!」シリーズが配信開始。各配信サービスでも順次配信されていく。

「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP」

2022年放送

スタッフ

原作:許斐剛(集英社 「ジャンプ SQ.」連載)

監督:川口敬一郎

キャラクターデザイン・総作画監督:石井明治

シリーズ構成:広田光毅

色彩設計:津守裕子

美術監督:伊藤聖(スタジオ ARA)

背景:スタジオARA

美術設定:青木智由紀

撮影監督:中村雄太

編集:平木大輔

音響監督:松岡裕紀

音楽:玉木千尋

音響制作:神南スタジオ

アニメーション制作:スタジオ KAI M.S.C

制作:NAS

製作:新テニスの王子様プロジェクト

キャスト

越前リョーマ:皆川純子

手塚国光:置鮎龍太郎

平等院鳳凰:安元洋貴

跡部景吾:諏訪部順一

幸村精市:永井幸子

白石蔵ノ介:細谷佳正

木手永四郎:新垣樽助

越前リョーガ:宮野真守

(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王⼦様プロジェクト