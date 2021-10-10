タレントの赤羽ももが10月6日、自身のツイッターを更新しメイド姿を披露した。
赤羽は「どんなご奉仕をお望みですか?」と添えて、大花柄のメイド姿の写真を投稿。ファンからは「スゴいやつをお願いします」「存在してくれてるだけで満足」などの声が寄せられた。
どんなご奉仕をお望みですか？— 赤羽もも🦎💕 (@itigomiluku_) October 6, 2021
photo @sugasugamomiage pic.twitter.com/Xjt4g4FlBM
(C)コプルト
2021/10/10 19:30
タレントの赤羽ももが10月6日、自身のツイッターを更新しメイド姿を披露した。
赤羽は「どんなご奉仕をお望みですか?」と添えて、大花柄のメイド姿の写真を投稿。ファンからは「スゴいやつをお願いします」「存在してくれてるだけで満足」などの声が寄せられた。
どんなご奉仕をお望みですか？— 赤羽もも🦎💕 (@itigomiluku_) October 6, 2021
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