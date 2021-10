=LOVEと≠MEによる合同コンサート「イコノイフェス2021」が昨日10月9日に山梨・富士急ハイランドコニファーフォレストで開催された。

指原莉乃がプロデュースする姉妹アイドルグループ=LOVEと≠MEが合同コンサートを開催するのはこれで3回目。今回は2組にとって過去最大規模の野外公演となり、会場に集まった多くのファンが野外の開放的な空間で両グループのコラボレーションを満喫した。この記事では昼夜2部にわたって行われた公演のうち、夜の部の模様をレポートする。

昼の部は青空の下でメンバーが浴衣姿で歌唱するなど、夏のようなさわやかな空気感に満ちたライブとなったが、夜の部はファンが振るペンライトの光が会場をカラフルに照らし、昼公演とはまた違った雰囲気に。「Overture」に合わせてステージに登場した2組は、=LOVEのアッパーチューン「Oh!Darling」を総勢23人でパフォーマンス。=LOVEのセンター髙松瞳の「今日は最後まで盛り上がっていきましょう!」という掛け声で会場に高揚感が広がる中、勢いよく花道へと飛び出してファンと一緒にタオルを振り回した。そのまま会場中央のセンターステージに立った彼女たちは2曲目に「アイカツハッピーエンド」を披露し、大量のしゃぼん玉に包まれながら歌うという幻想的なパフォーマンスで観客の目を奪う。さらに≠MEの楽曲「『君の音だったんだ』」では両グループのメンバーが肩を寄せ合いながら歌唱し、「クルクルかき氷」では場内を移動する多数のトロッコが登場。広々とした会場にまんべんなく笑顔が届けられた。

2日前に22歳の誕生日を迎えた≠MEの谷崎早耶を祝福するなど、両グループのメンバーのクロストークを経た次のブロックでは、普段観られないコラボユニットによるパフォーマンスが連続する。まずは=LOVEの齊藤なぎさ、大谷映美里、髙松、音嶋莉沙、≠MEの谷崎、鈴木瞳美、尾木波菜がポップな衣装にチェンジし、「届いてLOVE YOU♡」をかわいさたっぷりに披露。続いて登場した≠MEの冨田菜々風、蟹沢萌子、櫻井ももは青いドレスを身にまとい、アニメソングのようなダイナミックかつエモーショナルなナンバー「薄明光線」を熱唱する。曲の途中から赤いドレスに身を包んだ=LOVEの佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏も歌に加わり、2組の中でもとりわけ歌唱力の高いメンバーとして知られる6人がそのパワフルなステージングで観客を圧倒。まばゆい照明の中で衣装のコントラスト、メンバーの気迫のこもった表情が一段と際立っていた。

諸橋が「去年より頼もしくなってくれてありがたいですね」と語った通り、今年メジャーデビューを果たして大きく成長した≠MEは、ここからグループ単独のステージを展開。しかし、「『君と僕の歌』」を歌い始めたタイミングで、それまでわずかに降っていた雨が急に激しくなり、土砂降りに変わってしまう。メンバーの顔や衣装はまたたく間にずぶ濡れになったが、12人はそれに怯むことなくライブを続行し、センター冨田の「雨に負けるなー!」という言葉とともに会場全体を鼓舞すると、メジャー1stシングル「君はこの夏、恋をする」を堂々とパフォーマンスした。≠MEからバトンタッチされた=LOVEも後輩に負けじと「ウィークエンドシトロン」「Want you! Want you!」というポップナンバー2曲を連発し、雨に打たれつつも笑顔を絶やさずに歌唱。今年に入ってから東京・日本武道館や神奈川・横浜アリーナで単独公演を成功させるなど、現在のアイドルシーンの中で特に勢いに乗っているグループであることを改めて証明した。ダンスパフォーマンスを挟んだあとには、ふたたび=LOVEと≠MEがそろってステージへ。≠MEのクールなダンスナンバー「P.I.C.」が23人全員で披露され、炎が噴き上がる演出、雨の中という特殊なシチュエーションも相まってメンバーたちの凛々しい動き、息の合ったフォーメーションにより一層の迫力が生まれた。

その後、ライブは再度≠MEの単独ステージに移り、11月10日にリリースされる2ndシングルより、切ない失恋ソングである表題曲「まほろばアスタリスク」、「P.I.C.」と同様にグループのクールな一面を強調したカップリング曲「ワタシアクセント」と続く。この日初披露となった「ワタシアクセント」は「Who is the center?」とファンの期待を煽る映像を経てスタートし、ステージの中央に立つ永田詩央里を中心にキレのあるダンスが展開されると、会場中のテンションがさらに上昇した。次の=LOVEのターンでは大人びたムードの楽曲が並び、11人は色の付いたカラフルな炎を前に「CAMEO」、赤い情熱的な照明を浴びながら「手遅れcaution」を熱唱。中世ヨーロッパやゴシッククラシカルをイメージさせるナンバー「祝祭」では、ダブルセンターの大場花菜と野口の高い表現力によって会場が妖しくも華やかな楽曲の世界観に染め上げられた。

ライブ終盤には2組が「いらない ツインテール」「『君と私の歌」」などの=LOVEの楽曲を畳みかけ、佐々木がセンターを務める男性目線の初々しいラブソング「夏祭り恋慕う」を本編の締めくくりにパフォーマンスする。この頃には雨足もいくらか弱まり、ミュージックビデオを再現するように鮮やかな花火が次々に夜空へ。=LOVEと≠MEのステージをロマンチックに彩った。

アンコールに応えてふたたび観客の前に姿を表した両グループは、=LOVEの「スタート!」と≠MEの「秘密インシデント」を披露。MCでは=LOVE、≠MEに続く指原プロデュースの第3のグループが始動することを映像で発表し、ファンを大いに驚かせた。=LOVEの齊藤は目に潤ませながら挨拶を述べ、「3回目の合同コンサートということで=LOVEと≠MEの仲もすごく深まって、切磋琢磨し合ってすごく素敵なライブをお届けできたんじゃないかなと思います。この1年、=LOVEも≠MEもいろんなことがあって、たくさん笑って、たくさん泣いたと思います。つらいことや悲しいこともあったと思うけど、私もみんなもステージが本当に大好きで、優しく見守ってくださるファンの方の姿を見たら不安な気持ちも吹っ飛んでいきました。今日、この景色を見ることができてすごくうれしいです。23人でこうしてステージに立てること、ファンの皆さんがずっとそばで支えてくださっていること、本当にうれしいです」と自身の胸の内を伝えた。

齊藤の言葉を受けて会場が感動的な空気で包まれる中、=LOVEと≠MEは昨年の緊急事態宣言中にリモートで楽曲制作やレコーディングが行われた「次に会えた時 何を話そうかな」を歌唱。メンバーたちは感極まって目に涙を浮かべ、自分たちの感情を乗せた歌を精一杯響かせた。そしてこのライブのラストを飾るナンバーに選ばれたのは、聴く人の背中を優しく押す歌詞が印象的な≠MEの楽曲「自分賛歌」。会場のスクリーンにメンバーからファンに宛てた手書きメッセージが映し出され、ステージ上にはきらびやかな紙吹雪が舞った。=LOVEのリーダー山本杏奈は「私たち23人、今日のために必死に、たくさん泣きながら、たくさん笑いながらやってきました! ここまで来れたのも、皆さんに最高の姿をお届けしたいという私たちの強い気持ちがあったからです。そして、いつもファンの皆さんが私たちを支えてくださるからだと思います。あとここで1つ言わせてください。ここいる23人、よくがんばりました! みんな自分に拍手してください!」とメンバーを褒め称えたのち、「今日は間違いなく、伝説のライブになったと思います!」と胸を張って語り、大盛況のうちに「イコノイフェス2021」の幕を閉じた。

なお昼の部と夜の部、両公演の模様を生配信したdTVでは、10月13日(水)12:00から19日(火)23:59まで見逃し配信を実施する。

「イコノイフェス2021」2021年10月9日 富士急ハイランドコニファーフォレスト セットリスト

昼の部

01. 夏祭り恋慕う / =LOVE

02. アイカツハッピーエンド / =LOVE、≠ME

03. 「君の音だったんだ」 / =LOVE、≠ME

04. クルクルかき氷 / =LOVE、≠ME

05. 今、この船に乗れ! / =LOVE、≠ME

06. ポニーテール キュルン / ≠ME

07. 秘密インシデント / ≠ME

08.≠ME / ≠ME

09. まほろばアスタリスク / ≠ME

10. ウィークエンドシトロン / =LOVE

11. ズッ友案件 / =LOVE

12. 青春″サブリミナル″ / =LOVE

13. =LOVE / =LOVE

14. 次に会えた時 何を話そうかな / =LOVE、≠ME

15. CAMEO / =LOVE、≠ME

16. いらない ツインテール / =LOVE、≠ME

17. てゆーか、みるてんって何? / =LOVE、≠ME

18. 「君と僕の歌」 / =LOVE、≠ME

19. 「君と私の歌」 / =LOVE、≠ME

20. 自分賛歌 / =LOVE、≠ME

<アンコール>

21. スタート! / =LOVE、≠ME

22. しゅきぴ / =LOVE、≠ME

23. Oh!Darling / =LOVE、≠ME

夜の部

01. Oh!Darling / =LOVE、≠ME

02. アイカツハッピーエンド / =LOVE、≠ME

03. 「君の音だったんだ」 / =LOVE、≠ME

04. クルクルかき氷 / =LOVE、≠ME

05. 届いてLOVE YOU♡ / 齊藤なぎさ、大谷映美里、髙松瞳、音嶋莉沙、谷崎早耶、鈴木瞳美、尾木波菜

06. 薄明光線 / 冨田菜々風、蟹沢萌子、櫻井もも、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏

07. 「君と僕の歌」 / ≠ME

08. 君はこの夏、恋をする / ≠ME

09. ウィークエンドシトロン / =LOVE

10. Want you! Want you! / =LOVE

11. P.I.C. / =LOVE、≠ME

12. まほろばアスタリスク / ≠ME

13. ワタシアクセント / ≠ME

14. CAMEO / =LOVE

15. 手遅れcaution / =LOVE

16. 祝祭 / =LOVE

17. いらない ツインテール / =LOVE、≠ME

18. 探せ ダイヤモンドリリー / =LOVE、≠ME

19. 「君と私の歌」 / =LOVE、≠ME

20. 青春″サブリミナル″ / =LOVE、≠ME

21. 夏祭り恋慕う / =LOVE、≠ME

<アンコール>

22. スタート! / =LOVE、≠ME

23. 秘密インシデント / =LOVE、≠ME

24. 次に会えた時 何を話そうかな / =LOVE、≠ME

25. 自分賛歌 / =LOVE、≠ME

指原莉乃プロデューサー コメント

2年ぶりとなる新グループです。=LOVE、≠MEのメンバーからはいつも元気と希望をもらっているので、そんなメンバーが集まるといいなととても楽しみにしています! 歌とダンスが大好きな方、誰かに希望を与えたい方! ぜひ応募お待ちしています。