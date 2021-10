◆ 今年1月に結婚発表

ヤクルトは10日、高橋奎二投手に第一子となる女の子が誕生したと発表した。

高橋は今年1月にAKB48の元メンバーで女優・タレントとしても活躍している板野友美さんと結婚したことを発表。5月には板野さんが妊娠したことを公表していた。

第一子誕生をうけ、高橋は「この度、第一子となる可愛い女の子が誕生しました。コロナ禍で大変な時期に、頑張ってくれた妻と元気に生まれてきてくれた子供に感謝の気持ちでいっぱいです。我が子の産声を聞いた時に、今までにない感情が溢れてきました!これから家族の為にそして、チームの為にもっと頑張っていきますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします」とコメント。

また、板野さんも自身のインスタグラムにて「先日無事に出産を終え我が家にかわいい女の子を迎え入れることができました」と報告。「妊娠期間中はコロナもあり不安も多かったですが支え続けてくれた家族や友人、産院の皆さま、仕事関係者の方々、そして、温かいコメントをたくさん送り続けてくれたファンの皆さまに本当に感謝しています。これからもっともっと笑顔の絶えない家族になっていきたいです。今後とも、わたしたち高橋家をよろしくお願いします」と思いを綴った。

【画像】第一子誕生を報告!高橋奎二と板野友美のインスタ投稿

