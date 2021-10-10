アニメ「Fate」シリーズの3作品が、10月10日より毎週日曜日に7週連続で、ABEMAのアニメLIVE2チャンネルにて一挙配信される。
10月10日、17日、24日の3日間でTVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」全26話を、10月31日、11月7日、14日の3日間でTVアニメ「Fate/Zero」全25話を配信。11月21日にはTVアニメ「衛宮さんちの今日のごはん」全13話の配信が行われる。それぞれ放送後1週間、各放送エピソードを無料で視聴可能だ。
TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」配信スケジュール
第0話～第8話：2021年10月10日（日）25:05～
第9話～第17話：2021年10月17日（日）25:05～
第18話～第25話：2021年10月24日（日）25:20～
TVアニメ「Fate/Zero」配信スケジュール
第1話～第8話：2021年10月31日（日）24:55～
第9話～第16話：2021年11月7日（日）25:00～
第17話～第25話：2021年11月14日（日）25:00～
TVアニメ「衛宮さんちの今日のごはん」配信スケジュール
第1話～第13話：2021年11月21日（日）25:00～