大川ぶくぶ原作によるTVアニメ「ポプテピピック」の、キャストを替えた“リミックス版”が、各映像配信サイトにて配信開始された。

2018年1月から3月にかけて放送され、AパートとBパートで、同じ映像を声優を替えて放送する斬新なやり方で話題を呼んだTVアニメ「ポプテピピック」。10月9日より同作の再放送がスタートしたほか、各映像配信サイトでも配信がスタートした。

また再放送の“リミックス版”では、本放送時とはキャストが変更されていることも明らかに。再放送第1話では、Aパートはポプ子役を小山茉美、ピピ美役を三石琴乃、Bパートではポプ子役を中尾隆聖、ピピ美役を若本規夫が演じており、本放送ではほかの話数で登場した組み合わせが起用された。第2話以降の展開にも注目が集まる。

TVアニメ「ポプテピピック 再放送（リミックス版）」

放送情報

TOKYO MX：2021年10月9日（土）より毎週土曜日25:30～

BS11：2021年10月9日（土）より毎週土曜日25:30～

AT-X：2021年10月9日（土）毎週土曜日25:30～

配信情報

見放題サービス

ABEMA、Amazon Prime Video、アニメカ、dアニメストア、FOD、GYAO!、Hulu、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、TELASA、J:COMオンデマンド メガパック、milplus、スマートパスプレミアム、ニコニコ生放送、ひかりTV、ふらっと動画

都度課金サービス

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スタッフ

原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）

企画・プロデュース：須藤孝太郎

シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）

コンセプトデザインワークス：梅木葵

音響監督：鐘江徹

音響効果：小山恭正

音響制作：グロービジョン

音楽：吟（BUSTED ROSE）

音楽制作：キングレコード

シリーズディレクター：青木純（スペースネコカンパニー）、梅木葵

アニメーション制作：神風動画

製作：キングレコード

キャスト

ポプ子：三ツ矢雄二、江原正士、悠木碧、古川登志夫、小松未可子、中尾隆聖、日笠陽子、玄田哲章、金田朋子、中村悠一、三瓶由布子、下野紘、こおろぎさとみ、森久保祥太郎、諸星すみれ、小野坂昌也、中村繪里子、斉藤壮馬、徳井青空、小山力也、水樹奈々、郷田ほづみ、小山茉美、速水奨

ピピ美：日高のり子、大塚芳忠、竹達彩奈、千葉繁、上坂すみれ、若本規夫、佐藤聡美、神谷明、小林ゆう、杉田智和、名塚佳織、梶裕貴、矢島晶子、鳥海浩輔、田所あずさ、浪川大輔、今井麻美、石川界人、三森すずこ、高木渉、能登麻美子、銀河万丈、三石琴乃、中田譲治

ほか

(c)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード