アニメ「プリパラ」、「キラッとプリ☆チャン」、「ワッチャプリマジ！」のキャストによるライブイベント「プリパラ＆キラッとプリ☆チャン＆ワッチャプリマジ！ Winter Live 2021」が、12月5日に千葉・幕張メッセイベントホールで昼夜2公演開催される。

「プリパラ」からはDressingPafé、MY☆DREAM、NonSugar、WITH、DARK NIGHTMAREがメンバー揃って出演するほか、2年ぶりとなるガァララ・ス・リープ役の黒沢ともよの出演も決定。そして「アイドルランドプリパラ」の新キャラクター・香田澄あまり役の飯田里穂が初登場する。「プリ☆チャン」からはミラクル☆キラッツをはじめ、ソルル役の斎賀みつきやルルナ役の山村響らが出演。そして初参加となる最新作「ワッチャプリマジ！」の主人公・陽比野まつり役の廣瀬千夏、主題歌を歌う鈴木杏奈まで、全30人の出演者が集まった。

チケットの1次先行受付は本日10月10日から24日まで受付中。宿泊プラン付きチケットも用意されている。なおライブは生配信も実施予定だ。

「プリパラ＆キラッとプリ☆チャン＆ワッチャプリマジ！ Winter Live 2021」

日時：2021年12月5日（日）昼の部 11:30開場 / 13:00開演、夜の部 16:30開場 / 18:00開演

会場：千葉県 幕張メッセイベントホール

出演：林鼓子（桃山みらい役） / 久保田未夢（萌黄えも役、北条そふぃ役） / 厚木那奈美（青葉りんか役） / 若井友希（レオナ・ウェスト役、緑川さら役） / 森嶋優花（紫藤める役） / 徳井青空（黒川すず役） / 佐々木李子（だいあ役） / 山下七海（キラッCHU役、太陽ペッパー役） / 大森日雅（メルパン役、月川ちり役） / 田中美海（ラビリィ役、真中のん役） / 斎賀みつき（ソルル役、紫京院ひびき役） / 山村響（ルルナ役） / 山北早紀（歩堂デヴィ役、東堂シオン役） / 澁谷梓希（明日香ルゥ役、ドロシー・ウェスト役） / 渡部優衣（白玉みかん役） / 真田アサミ（ガァルル役） / 佐藤あずさ（緑風ふわり役、ファララ・ア・ラーム役） / 伊達朱里紗（夢川ゆい役） / 大地葉（虹色にの役） / 山田唯菜（幸多みちる役） / 朝日奈丸佳（華園しゅうか役） / 黒沢ともよ（ガァララ・ス・リープ役） / 山下誠一郎（夢川ショウゴ役） / 小林竜之（三鷹アサヒ役） / 土田玲央（高瀬コヨイ役） / 河合健太郎（大江戸シンヤ役） / 鵜澤正太郎（ウシミツ役） / 飯田里穂（香田澄あまり役） / 廣瀬千夏（陽比野まつり役） / RunGirls,Run! / 鈴木杏奈

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