『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』のリアルイベント「スクフェスシリーズ感謝祭2021」が9月24~26日、サイエンスホールにて開催された。

25日に行われた「スクフェスシリーズ感謝祭2021 ~開会式ステージ~」では、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から、相良茉優(中須かすみ役)・前田佳織里(桜坂しずく役)・田中ちえ美(天王寺璃奈役)が登場し、『スクフェス』『スクスタ』のキャンペーンや新情報を発表。

続けて、「スクフェス全国大会2021 ~スペシャルエキシビションマッチ~」ではMCとして虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から、相良茉優(中須かすみ役)・矢野妃菜喜(高咲 侑役)が登場。『スクフェス』アプリ内全国大会公式戦決勝大会上位入賞の4名によるスペシャルエキシビションマッチが開催された。

そして、Aqoursから斉藤朱夏(渡辺 曜役)・諏訪ななか(松浦果南役)、Liella!から伊達さゆり(澁谷かのん役)・岬 なこ(嵐 千砂都役)が登場し『スクフェス』をプレイする、「次は9周年!スクフェス特別ステージ スクフェスはまだまだ進化中 みんなで一緒にリズミック カーニバルもしよ スペシャル」が開催。10月31日から開催する「ペルソナシリーズ×スクフェスコラボ」の内容などが発表された。

続いて、26日には「ついに2周年 スクスタNext ステージ~あなたとの未来を話したいんでスペシャル~」では、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から、久保田未夢(朝香果林役)・鬼頭明里(近江彼方役)・指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)・内田 秀(ミア・テイラー役)が登場し『スクスタ』の新情報を発表。キービジュアルとアプリアイコンが2周年仕様のものに更新され、ライブプレイ画面のアップデートが発表された。

さらに、10月より登場するL!L!L!(Love the Life We Live)衣装 SRスクールアイドルが公開され、10月上旬イベントとして「私が選んだ服を着て♪」の開催が決定。L!L!L!(Love the Life We Live)衣装のエマちゃんとミアちゃんがする。そして、μ's「Dancing stars on me!」Aqours「ハミングフレンド」の3D楽曲が追加される。

そして、「スクフェスシリーズ感謝祭2021 ~閉会式ステージ~」では、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から、大西亜玖璃(上原歩夢役)・村上奈津実(宮下 愛役)・法元明菜(ショウ・ランジュ役)が登場し、『スクフェス』をプレイした。

