しろまんた原作によるTVアニメ「先輩がうざい後輩の話」より、第1話「お互いの歩幅」の予告映像が公開された。
「先輩がうざい後輩の話」は本日10月9日25時よりTOKYO MX、BS11ほかで順次放送。第1話では糸巻商事に勤める入社2年目の五十嵐双葉が、取引先へのプレゼンに初めて挑戦する。双葉はいつも子供のような扱いをしてくる“うざい先輩”武田晴海と一緒に、取引先に向かうが……。なおアニメの放送開始に先がけ、本日24時には女性キャラクター陣の歌唱によるオープニングテーマ「アノーイング！さんさんウィーク！」が先行配信される。
TVアニメ「先輩がうざい後輩の話」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2021年10月9日（土）より毎週土曜日25:00～
とちぎテレビ：2021年10月12日（火）より毎週火曜日23:00～
北海道テレビ：2021年10月14日（木）より毎週木曜日25:50～
アニマックス：2021年10月16日（土）より毎週土曜日22:30～
TUFテレビユー福島：2021年10月16日（土）より毎週土曜日25:28～
配信情報
ABEMA：2021年10月9日（土）より毎週土曜日25:00～ ※地上波同時・単独最速配信。
dアニメストア：2021年10月14日（木）より毎週木曜日25:30～
※その他サービスも順次配信予定
スタッフ
原作：しろまんた（一迅社「comic POOL」連載）
監督：伊藤良太
シリーズ構成：成田良美
キャラクターデザイン：阿部慈光
音楽：堤博明
アニメーション制作：動画工房
キャスト
五十嵐双葉：楠木ともり
武田晴海：武内駿輔
桜井桃子：早見沙織
風間蒼太：土田玲央
黒部夏美：青山玲菜
桜井優人：堀江由衣
月城モナ：古賀葵
おじいちゃん：大塚明夫