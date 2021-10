乃木坂46・賀喜遥香「先輩って優しいな」ド緊張の『THE FIRST TAKE』で生田絵梨花から言われたこと

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。YouTubeチャンネルの「THE FIRST TAKE」で公開された「やさしいだけなら」の歌唱動画について、リスナーのメッセージを紹介し感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」10月7日(木)放送分)【「THE FIRST TAKE」見ました! 遥香先生といくちゃんと久保ちゃん3人のハモリだったりソロパートの歌声がすごくきれいで、何度も再生しています! 「THE FIRST TAKE」での裏話があればぜひ聞きたいです!】賀喜:ありがとうございます! 9月22日に「THE FIRST TAKE」第153回で 、『やさしいだけなら』が公開されました。この曲は、『君に叱られた』(9月22日リリースの28枚目シングル)に収録されているんですけど、1期生の生田絵梨花さんと3期生の久保史緒里さんと、私、賀喜遥香の3人で歌わせていただきました。収録ではものすごく緊張したんです。本当に私たちだけの空間で……。真っ白なシーンとした所で、「お願いします」って言うと曲が流れて歌う感じだったんですけど……。緊張感がすごすぎて、私は耐えられなくなってずっと一点を見つめていました(笑)。そしたら生田絵梨花さんが楽屋にあったお水を手に取って、「賀喜ちゃん、これ飲んどきな」、「これを飲んだらすごく歌がうまくなって、なんでもできるようになる水だから!」、「1本1万円するから、早く飲んで!」って言われて(笑)。「はいっ!」と喜んで飲んだんですけど、それで緊張がほぐれました。やっぱり先輩って優しいな~、とここでも思いましたね。「1万円」と言われたペットボトルは、思い出だなと思っておうちに置いてあります(笑)。ぜひね、公開されているので、聴いていただけたらと思います。よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/