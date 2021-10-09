10月3日に行われた一般社団法人APバンクによる無観客生配信ライブ「ap bank fes '21 online in KURKKU FIELDS」のアーカイブに、Mr.Childrenのライブ映像を加えた“特別版”が10月10日（日）19:00から10月17日（日）23:59までU-NEXTで配信される。

代表理事の小林武史が総合プロデュースを務め、千葉県木更津市の自然循環型施設・KURKKU FIELDSから配信されたこのライブでは、Bank Band、KAN、Salyu、MISIA、宮本浩次、miletがライブを繰り広げた。“特別版”は約170分におよぶ「ap bank fes '21」のアーカイブ映像に、約30分のMr.Childrenのライブ映像を加えた構成に。視聴チケットはU-NEXTで販売されている。

ap bank fes '21 online in KURKKU FIELDS

特別版配信：2021年10月10日（日）19:00～10月17日（日）23:59

＜出演者＞

Bank Band with Great Artists

Great Artists：KAN / Salyu / MISIA / 宮本浩次 / milet

Bank Band：小林武史（Key）/ 櫻井和寿（Vo, G） / 小倉博和（G） / 亀田誠治（B） / 河村“カースケ”智康（Dr） / 沖祥子（Violin） / 小田原 ODY 友洋（Cho）

Special Live：Mr.Children