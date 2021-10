SCANDAL・RINA「あらためて、シンプルに音楽を楽しもうって思った」コロナ禍を経た新曲「one more time」への思い

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月4日(月)の配信では、体調不良のTOMOMI不在のメンバー3人で、新曲「one more time」に込められた思いを語り合います。「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:みなさん、こんばんは。SCANDALのボーカルHARUNAと。MAMI:ギターのMAMIと。RINA:ドラムのRINAです。HARUNA:今週は、“ハルマミリナ”でお送りします。今日は朝イチの収録で、TOMOMIさんの体調がイマイチでして……大事をとってお休みですので、この3人でお送りしたいと思います。さて、9月29日(水)に新曲「one more time」をリリースしました! 今年に入って、シングルリリースとしては3枚目となります。かなりごきげんな曲ができあがりました!RINA:ちょっとずつ、シングルをリリースするたびに気分が上がっていった感じやね。HARUNA:曲を作っていく気持ちも、この1年のなかで変化があったよね。曲作りも歌詞に関しても、たくさんの心境の変化があったと思うんだけど、「one more time」に行き着くまでは、どんな感じだったのかな?RINA:そうね。「eternal」(3月3日リリース)は、結成15周年の大阪城ホールに向けての新曲っていう気持ちもあったし、コロナ禍になって生活が一変して……。自分たちで一番大きかったのは、ライブができないってこと。私たちにとっては、一番大事なものを失ったっていう感覚になったけど、「そのなかでできることを探していこう」って思ったときに、「繊細で綺麗なやさしい表現で、新しい曲ができないかな」って思いながら作っていったかな。結果、私たちの新しい世界が生まれたような気がする。MAMI:「アイボリー」(6月16日リリース)は、変わっていく生活と環境のなかから、ポッと出てきた曲なんだけど、もどかしいことがたくさんあるなかで、ラジオができたり、配信ライブをやったり、自分たちなりにできることって意外とあるなって。ポジティブな気持ちに変換しながら、「もちろん悔しい思いとか悲しい気持ちとか、そういう気持ちもたくさんあるけどね」って、お風呂に浸かりながら考えたときに作詞作曲した曲なんです。HARUNA:からの「one more time」だよね。RINA:あらためて、シンプルに音楽を楽しもうって思ったよね。15年間、みんなでやってきたけど、「4人でバンドを楽しもうよ」「元気が出る明るい曲を作ろうよ」って。本当にそのままの曲。HARUNA:自分たちの気持ちが、しっかりとそこに向かっていくことができたからできた曲ってのはあるよね。本心でそう思えないと作れないもんね。MAMI:こうやって話してみて改めて気づいたけど、(各楽曲の世界観が)ちゃんとグラデーションしているよね。HARUNA:そうね。RINA:作ってすぐ出してるやん。そやから、なんの嘘もないというか、純度100%の音楽を届けてるんよね。だから「自分たちの今の気持ちです!」みたいな。MAMI:この期間はストックに……あ、私たちってあまりストックになれないバンドなんですけど。RINA:15年間ずっとね(笑)。MAMI:でも、今はそれでよかったなって思う。HARUNA。そうね。MAMI:こういう環境になったのはみんな同じじゃん。同じ環境で、同じ気持ちで過ごせたことが、ちゃんとリアルタイムに届けられたのがよかったなって思う。HARUNA:そうだね。3曲(eternal、アイボリー、one more time)とも曲調は違うけど、それでも繋がりは感じられるはず。だから3曲を通して1枚のミニアルバムみたいな聴き方をしてもらえると、この曲により深く入り込めるんじゃないかなと思います。* * *現在、メンバーは「SCANDALの対バンツアー」の真っ只中。対バンツアーの話や、11月24日(水)に発売されるライブDVD / Blu-ray「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』 at OSAKA-JO HALL」にも触れていますので、続きはAuDeeでお聴きください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056