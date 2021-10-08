アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」第3期のタイトルが「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」に決定。全3章構成で、第1章が2022年3月4日、第2章が4月1日、第3章が5月13日よりそれぞれ3週間限定で上映されることも明らかになった。

田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、遥か未来の銀河系を舞台に、銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描くスペースオペラ。2018年4月からファーストシーズン「邂逅」がTV放送、2019年にセカンドシーズン「星乱」全3章が全国の映画館で期間限定上映された。また2020年4月からはオープニング、エンディングを新たにし、NHK Eテレにて全24話の放送も行われた。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」の上映日決定と併せ、特報映像とティザービジュアルも公開に。特報はキルヒアイスの遺髪を収めたペンダントを見つめるラインハルトの独白から始まり、おなじみのキャラクターたちの登場シーンがちりばめられた。またティザービジュアルには、あまたの星が瞬く銀河にひかれた道を歩み続けるラインハルトとヤン、そして帝国、同盟それぞれの艦船が描かれた。

また「銀河英雄伝説 Die Neue These」の公式商品直販ショップ・Phezzanがオープン。同ショップでは「『銀河英雄伝説 Die Neue These 激突』エンドテロップお名前掲載権付ブルーレイ BOX」の予約販売が行われるほか、オリジナルジクレー版画も付属する「エンドテロップお名前掲載権付 ブルーレイBOX」や、「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突 応援アートボード」の予約販売も実施される。詳細はサイトにて確認を。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」

第1章：2022年3月4日（金）～

第2章：2022年4月1日（金）～

第3章：2022年5月13日（金）～

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ I.G3D

3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督：荒井栄児

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

宣伝協力：アールアールジェイ

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会