作曲家・大野雄二が生み出した「ルパン三世」の楽曲約1200曲が、本日10月8日に各音楽ストリーミング、ダウンロードサービスで一斉配信された。

音楽配信が開始となった対象作品は、「ルパン三世」テレビシリーズ9作品、テレビスペシャル26作品、名作として名高い映画「ルパン三世 カリオストロの城」(1979年)、「ルパン三世 THE FIRST」(2019年)の2作品のサウンドトラック。さらにオリジナル作品やコンピレーションなどを合わせた75作品の配信がスタートした。歴代のルパンミュージックの歌唱アーティストとして、これまでにサンドラ・ホーン、ボビー、ソニア・ローザ、しばたはつみ、トミー・スナイダー、今井美樹、原田知世、加藤ミリヤ、中納良恵(EGO-WRAPPIN')、沢城みゆき、松崎しげるといった多彩な歌手が参加している。

配信リリースを記念して、Spotify、Apple Music、Amazon Musicなどで「ルパン三世」楽曲のプレイリストが公開された。Spotifyでは抽選で大野のサイン入りアニメキービジュアルポスターが当たるプレイリストシェアキャンペーンや、複数プレイリストのカバーアート内にルパンが忍び込む企画などが行われる。

また11月3日には、10月9日(土)深夜24:55から放送のアニメ「ルパン三世 PART6」のサウンドトラック「LUPIN THE THIRD PART6~LONDON」がリリースされる。収録曲のうち、メインテーマ「THEME FROM LUPIN III 2021」はサントラの発売に先駆け、本日10月8日に先行配信がスタート。同曲ではルパンジャズ×ロックのアレンジが際立つハードボイルドかつ大胆なサウンドに注目だ。さらに新エンディングテーマ「MILK TEA」のゲストボーカルが、気鋭のシンガー・Akari Dritschler(FAITH)に決定した。新エンディングテーマは10月16日(土)のオンエア回より使用されるので、楽しみにしておこう。

10月9日深夜オンエアの「ルパン三世 PART6」では、次元大介役の声優を勇退することを発表した小林清志が最後に次元を演じる特別編「EPISODE 0 -時代-」をオンエア。放送を前にした10月9日(土)18:00には大野のYouTube公式チャンネルにて次元のテーマ曲「トルネイド」のライブ映像が公開される。この映像は2007年に行われた「ルパン三世のテーマ」誕生30周年コンサート映像からのパフォーマンスを収めたものだ。