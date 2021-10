FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選・グループB第3節が7日に各地で行われた。

連勝を目指す日本代表は、敵地で2連勝中のサウジアラビア代表と対戦。なかなか迎えた決定機を決めきれずにスコアレスで試合は進むと、71分にバックパスのミスからフェラス・アルブリカンに得点を許し、そのまま敗戦。日本はこれで早くも最終予選2敗目を喫することとなり、一方のサウジアラビアは3連勝を飾っている。

そのサウジアラビアと同じく連勝中のオーストラリア代表は、ホームでオマーン代表と対戦。9分にアワー・マビルのゴールで先制すると、その後一時はオマーンに追いつかれるも、49分にマーティン・ボイルのゴールで再び勝ち越し。そして89分には、途中出場のミッチェル・デュークがダメ押しゴールを奪って勝利を収めた。

グループBのもう1試合では、2連敗中の中国とベトナムが対戦。試合は中国が、エスパニョールで活躍するウー・レイのゴールなどで75分までに2点のリードを奪うも、80分と90分の連続得点でベトナムが一気に試合を振り出しに戻す。しかし迎えた90+5分、クロスに合わせたウー・レイが再びネットを揺らし、劇的な形で中国が勝ち点3を手にした。

グループB第3節の試合結果と順位表は以下の通り。次節は12日に開催され、日本はホームで首位のオーストラリアと対戦する。

■試合結果

サウジアラビア代表 1-0 日本代表

中国代表 3-2 ベトナム代表

オーストラリア代表 3-1 オマーン代表

■順位表

1位 オーストラリア(勝ち点9)

2位 サウジアラビア(勝ち点9)

3位 日本(勝ち点3)

4位 オマーン(勝ち点3)

5位 中国(勝ち点3)

6位 ベトナム(勝ち点0)

■次節対戦カード

▼12日

日本 vs オーストラリア

サウジアラビア vs 中国

オマーン vs ベトナム