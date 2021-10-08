NPB、2021年プロ野球ファーム日本選手権の出場資格者名簿を公示　阪神52選…

　ウエスタン・リーグ優勝の阪神タイガースとイースタン・リーグ優勝の千葉ロッテマリーンズが対戦する「2021年プロ野球ファーム日本選手権」の出場資格者名簿が7日、公示された。

 

 

　ファーム日本一の座を懸けた一戦に出場可能な選手の名簿には、阪神は今季リーグ投手三冠の村上頌樹投手をはじめ、首位打者の小野寺暖外野手や打点王の井上広大外野手ら52選手、ロッテは最多勝の森遼大朗投手や、元阪神のベテラン鳥谷敬内野手ら48選手が記載されている。この中から当日のベンチ入りメンバーが決まる。

　試合は10月9日12時30分からひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。

千葉ロッテマリーンズの出場資格者一覧

■監督

鳥越 裕介

 

■コーチ

福浦 和也

小野 晋吾 　

金澤 岳 　

根元 俊一 　

諸積 兼司 　

■ブルペン

大隣 憲司

 

■投手

種市 篤暉

東條 大樹

東妻 勇輔

山本 大貴

松永 昂大

西野 勇士

石崎 剛

南 昌輝

土肥 星也

鈴木 昭汰

成田 翔

中村 稔弥

本前 郁也

中森 俊介

河村 説人

永野 将司

大嶺 祐太

古谷 拓郎

Ｊ．フローレス

小沼 健太

森 遼大朗

原 嵩

Ｊ．アコスタ

佐藤 奨真

 

■捕手

佐藤 都志也

宗接 唯人

植田 将太

谷川 唯人

 

■内野手

鳥谷 敬

平沢 大河

三木 亮

福田 光輝

井上 晴哉

松田 進

Ａ．エチェバリア

小川 龍成

髙濱 卓也

茶谷 健太

西巻 賢二

 

■外野手

藤原 恭大

福田 秀平

菅野 剛士

髙部 瑛斗

山口 航輝

西川 僚祐

山本 大斗

Ｓ．サントス

Ｊ．ペラルタ

阪神タイガースの出場資格者一覧

■監督

平田 勝男

 

■コーチ

清水 雅治

安藤 優也

山田 勝彦

日高 剛

田中 秀太

■ブルペン

久保田 智之

 

■投手

チェン・ウェイン

西 純矢

藤浪 晋太郎

中田 賢一

岩田 稔

伊藤 将司

小野 泰己

佐藤 蓮

二保 旭

浜地 真澄

及川 雅貴

尾仲 祐哉

村上 頌樹

Ｊ．エドワーズ

守屋 功輝

Ｒ．アルカンタラ

川原 陸

齋藤 友貴哉

加治屋 蓮

望月 惇志

小川 一平

石井 大智

伊藤 和雄

石井 将希

島本 浩也

才木 浩人

岩田 将貴

鈴木 翔太

牧 丈一郎

 

■捕手

榮枝 裕貴

長坂 拳弥

藤田 健斗

片山 雄哉

 

■内野手

山本 泰寛

熊谷 敬宥

佐藤 輝明

小幡 竜平

遠藤 成

中野 拓夢

陽川 尚将

荒木 郁也

髙寺 望夢

藤谷 洸介

 

■外野手

髙山 俊

Ｍ．ロハス・ジュニア

江越 大賀

井上 広大

島田 海吏

板山 祐太郎

俊介

小野寺 暖

奥山 皓太