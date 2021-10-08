NPB、2021年プロ野球ファーム日本選手権の出場資格者名簿を公示　阪神52選…

ウエスタン・リーグ優勝の阪神タイガースとイースタン・リーグ優勝の千葉ロッテマリーンズが対戦する「2021年プロ野球ファーム日本選手権」の出場資格者名簿が7日、公示された。
ファーム日本一の座を懸けた一戦に出場可能な選手の名簿には、阪神は今季リーグ投手三冠の村上頌樹投手をはじめ、首位打者の小野寺暖外野手や打点王の井上広大外野手ら52選手、ロッテは最多勝の森遼大朗投手や、元阪神のベテラン鳥谷敬内野手ら48選手が記載されている。この中から当日のベンチ入りメンバーが決まる。
試合は10月9日12時30分からひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。
千葉ロッテマリーンズの出場資格者一覧
■監督
鳥越 裕介
■コーチ
福浦 和也
小野 晋吾
金澤 岳
根元 俊一
諸積 兼司
■ブルペン
大隣 憲司
■投手
種市 篤暉
東條 大樹
東妻 勇輔
山本 大貴
松永 昂大
西野 勇士
石崎 剛
南 昌輝
土肥 星也
鈴木 昭汰
成田 翔
中村 稔弥
本前 郁也
中森 俊介
河村 説人
永野 将司
大嶺 祐太
古谷 拓郎
Ｊ．フローレス
小沼 健太
森 遼大朗
原 嵩
Ｊ．アコスタ
佐藤 奨真
■捕手
佐藤 都志也
宗接 唯人
植田 将太
谷川 唯人
■内野手
鳥谷 敬
平沢 大河
三木 亮
福田 光輝
井上 晴哉
松田 進
Ａ．エチェバリア
小川 龍成
髙濱 卓也
茶谷 健太
西巻 賢二
■外野手
藤原 恭大
福田 秀平
菅野 剛士
髙部 瑛斗
山口 航輝
西川 僚祐
山本 大斗
Ｓ．サントス
Ｊ．ペラルタ
阪神タイガースの出場資格者一覧
■監督
平田 勝男
■コーチ
清水 雅治
安藤 優也
山田 勝彦
日高 剛
田中 秀太
■ブルペン
久保田 智之
■投手
チェン・ウェイン
西 純矢
藤浪 晋太郎
中田 賢一
岩田 稔
伊藤 将司
小野 泰己
佐藤 蓮
二保 旭
浜地 真澄
及川 雅貴
尾仲 祐哉
村上 頌樹
Ｊ．エドワーズ
守屋 功輝
Ｒ．アルカンタラ
川原 陸
齋藤 友貴哉
加治屋 蓮
望月 惇志
小川 一平
石井 大智
伊藤 和雄
石井 将希
島本 浩也
才木 浩人
岩田 将貴
鈴木 翔太
牧 丈一郎
■捕手
榮枝 裕貴
長坂 拳弥
藤田 健斗
片山 雄哉
■内野手
山本 泰寛
熊谷 敬宥
佐藤 輝明
小幡 竜平
遠藤 成
中野 拓夢
陽川 尚将
荒木 郁也
髙寺 望夢
藤谷 洸介
■外野手
髙山 俊
Ｍ．ロハス・ジュニア
江越 大賀
井上 広大
島田 海吏
板山 祐太郎
俊介
小野寺 暖
奥山 皓太