FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選・グループA第3節が7日に各地で行われた。

韓国代表はホームでシリア代表と対戦。48分にファン・インボムの左足ミドルで先制すると、84分に同点ゴールを許したものの、89分にエースのソン・フンミンが左足で決勝ゴールを決めて劇的な勝利を飾った。

唯一の連勝を飾っているイラン代表は、敵地でUAE代表と対戦。スコアレスで迎えた70分、ポルトで活躍するメフディ・タレミが裏へ抜け出すと、そのまま右足で冷静に流し込んでこれが決勝点に。無傷の3連勝を飾った。

グループAのもう1試合では、未勝利のイラク代表とレバノン代表が対戦し、0-0のスコアレスドローに終わった。

グループA第3節の試合結果と順位表は以下の通り。次節は、イランと韓国の直接対決などが12日に開催される。

■試合結果

韓国代表 2-1 シリア代表

イラク代表 0-0 レバノン代表

UAE代表 0-1 イラン代表

■順位表

1位 イラン(勝ち点9)

2位 韓国(勝ち点7)

3位 UAE(勝ち点2)

4位 レバノン(勝ち点2)

5位 イラク(勝ち点2)

6位 シリア(勝ち点1)

■次節対戦カード

▼12日

イラン vs 韓国

シリア vs レバノン

UAE vs イラク