アニメ「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章 -STASHA-」が2022年2月4日より劇場上映されると明らかに。併せて麻宮騎亜描き下ろしによるティザービジュアルが公開された。
「前章 -TAKE OFF-」の劇場上映が本日10月8日にスタートした「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」。1979年に放送されたテレビスペシャル「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」をモチーフに、全2章で描かれる完全新作アニメだ。披露された「後章 -STASHA-」のビジュアルには、宇宙戦艦ヤマト、グレートプレアデス、ゴルバが描かれている。
また上映劇場やWebサイト・メイジャーでは、本日10月8日より「後章 -STASHA-」のムビチケ前売券を販売。数量限定で「新人クルービジュアルポスター」が付属する。
さらに「後章 -STASHA-」のBlu-ray / DVDの予約受付もスタート。Blu-rayの特別限定版は上映開始日2022年2月4日に劇場にて最速先行発売され、通販サイトのA-on STORE、A-on STOREのプレミアムバンダイ支店、「宇宙戦艦ヤマト」公式ファンクラブ・ヤマトクルーのサイトで2022年2月11日より販売される。Blu-rayおよびDVDの一般発売日は3月29日。そして2022年2月4日12時から「後章 -STASHA-」デジタルセル版、長期レンタル版、レンタル版が配信され、加えて同日に「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」オリジナルサウンドトラックがリリースされる。
「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章 -STASHA-」
2022年2月4日（金）上映開始
スタッフ
原作：西崎義展
製作総指揮・著作総監修：西崎彰司
監督：安田賢司
シリーズ構成・脚本：福井晴敏
脚本：岡秀樹
キャラクターデザイン：結城信輝
メカニカルデザイン：玉盛順一朗、石津泰志、明貴美加
ゲストキャラクターデザイン：小林千鶴、岸田隆宏、立石聖
プロップデザイン：枝松聖
美術監督：舘藤健一
色彩設計：中山久美子
撮影監督：浅川茂輝
CGディレクター：後藤浩幸
編集：兼重涼子
音楽：宮川彬良、宮川泰
音響監督：吉田知弘
オリジナルサウンドエフェクト：柏原満
アニメーション制作：サテライト
配給：松竹ODS事業室
製作：宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会
キャスト
古代進：小野大輔
森雪：桑島法子
真田志郎：大塚芳忠
アベルト・デスラー：山寺宏一
スターシャ：井上喜久子
ヤーブ・スケルジ：チョー
土門竜介：畠中祐
京塚みや子：村中知
徳川太助：岡本信彦
坂東平次：羽多野渉
キャロライン雷電：森永千才
坂本茂：伊東健人
デーダー：天田益男
メルダーズ：黒田崇矢
(c)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会