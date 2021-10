モンキー・パンチ原作によるアニメ「ルパン三世」の関連楽曲約1200曲のストリーミング配信が、Spotify、Apple Music、Amazon Musicなどの各サービスで本日10月8日にスタートした。

50周年を迎えたアニメ「ルパン三世」。配信がスタートした楽曲はいずれも、同作の音楽を長らく担当してきた大野雄二が手がけている。ラインナップは新作「ルパン三世 PART6」のメインテーマ「THEME FROM LUPIN III 2021」を含む歴代TVシリーズの楽曲や、TVスペシャル26作および「ルパン三世 カリオストロの城」「ルパン三世 THE FIRST」の楽曲など。「THEME FROM LUPIN III 2021」はダウンロード配信も開始された。

また各サービスでは「ルパン三世」楽曲で組まれたプレイリストが公開に。Spotifyでは大野のサイン入りアニメキービジュアルポスターが当たる抽選キャンペーンが実施されるほか、複数のプレイリストのカバーアート内にルパンが忍び込む企画も行われる。詳細はバップ公式サイト内の特設ページをチェックしよう。

さらに明日10月9日18時に大野の公式YouTubeチャンネルにて、次元のテーマ曲「トルネイド」の演奏の様子が公開される。これは明日の「ルパン三世 PART6」初回放送で、小林清志が次元大介を演じる最後のエピソードが展開されることに合せて行われるもので、動画は2007年開催の「ルパン三世のテーマ」誕生30周年コンサートの映像から抜粋された。

なお「ルパン三世 PART6」のエンディングテーマが、Akari Dritschlerをゲストボーカルに迎えた「MILK TEA」であることも明らかに。「MILK TEA」は10月16日の放送回から使われる。

原作:モンキー・パンチ (c)TMS・NTV