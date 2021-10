LiSA 梶原由記の「勲章が付いている」『鬼滅の刃』無限列車編OP＆EDで再タッグ

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月10日(日)から放送が開始するテレビアニメ『「鬼滅の刃」無限列車編』のオープニングテーマ「明け星」とエンディングテーマ「白銀」を担当することについて、改めてリスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月6日(水)放送分)【「鬼滅の刃」無限列車編の主題歌決定おめでとうございます! まさか無限列車編が、テレビアニメとして放送すると思っていなかったのでびっくりしました! OPとED2曲ともLiSA先生で嬉しいです! 梶浦さんが作詞作曲編曲した曲が、LiSA先生の声と合わさってどんな曲になるのか楽しみです!】(20歳女性)LiSA:ありがとうございます! 10月10日にスタートするテレビアニメ『「鬼滅の刃」無限列車編』のオープニングテーマとエンディングテーマを、私LiSAが担当します!オープニングテーマは「明け星(あけぼし)」、そしてエンディングテーマは「白銀(しろがね)」というタイトルです。どちらも、梶浦由記さんに曲を提供していただきました(作詞はLiSA)。「from the edge」「炎」に続いて、3曲目、4曲目です。もう私、4曲も梶浦さんの勲章が付いているので……(笑)。これはすごいシンガーの証ですよ! ありがとうございます!こちらは11月17日(水)に、両A面シングルとしてリリースされます。さらに10月18(月)午前0時より、シングルに先駆けて「明け星」のダウンロード&ストリーミング配信がスタートします!今回、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』は、“劇場版”として……この間テレビでも放映されていましたけど。今度は“テレビアニメ版”ということで、新しいエピソードも追加されるらしいですよ。これは必見ですね~。そして『無限列車編』を知ってる方も知らない方も、ダークな世界観と……でも煉獄さんや炭治郎の和気あいあいとした感じを盛り上げてくれるようなオープニング! これがかっこいいんですよ! そしてエンディング! これもかっこいいんですよ!!ぜひみなさん、期待しかしないでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/