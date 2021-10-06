TVアニメ「ビルディバイド -#000000-（コードブラック）」の第2弾PVが公開された。
「ビルディバイド -#000000-」はトレーディングカードゲームとTVアニメの連動プロジェクト。すべての優劣が「ビルディバイド」の強さによって決まる都市・“新京都”を舞台に、街を統治する“王”を倒さんとカードバトルに身を投じる少年・蔵部照人を描く。第2弾PVでは作品の世界観やキャラクターたちの戦いに懸ける思いが、EGOISTが歌うオープニングテーマ「BANG!!!」に乗せて届けられた。TVアニメは10月9日から放送開始。公式サイトでは第1話の場面カット、あらすじも公開されている。
またBlu-ray＆DVDが全3巻で展開されることも明らかに。1巻は2022年1月26日にリリースされ、特典として「ビルディバイドTCG」限定プロモーションカード2枚、オリジナルサウンドトラックCD、特製ブックレットなどが付属する。
TVアニメ「ビルディバイド -#000000-」
放送情報
TOKYO MX：2021年10月9日（土）より毎週土曜日24:30～
群馬テレビ：2021年10月9日（土）より毎週土曜日24:30～
とちぎテレビ：2021年10月9日（土）より毎週土曜日24:30～
BS11：2021年10月9日（土）より毎週土曜日24:30～
毎日放送：2021年10月9日（土）より毎週土曜日26:08～
中京テレビ：2021年10月14日（木）より毎週木曜日26:07～
札幌テレビ：2021年10月14日（木）より毎週木曜日25:29～
福岡放送：2021年10月10日（日）より毎週日曜日25:50～
ミヤギテレビ：2021年10月15日（金）より毎週金曜日25:59～
中国放送：2021年10月15日（金）より毎週金曜日25:55～
テレビ静岡：2021年10月13日（水）より毎週水曜日25:50～
山陽放送：2021年10月15日（金）より毎週金曜日25:55～
テレビ新潟：2021年10月9日（土）より毎週土曜日26:05～
AT-X：2021年10月10日（日）より毎週日曜日21:00～
配信情報
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スタッフ
原案：河本ほむら / 武野光
監督：駒田由貴
シリーズ構成：冨田頼子
キャラクターデザイン：友岡新平
制作スタジオ：ライデンフィルム
キャスト
蔵部照人：上村祐翔
晩華桜良：渡部紗弓
棟梨ひより：古賀葵
キッカ：芹澤優
円城直光：田丸篤志
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