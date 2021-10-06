【6日のプロ野球公示】ベイスターズがオースティンと坂本裕哉を抹消、細川…

日本野球機構は6日付の出場選手登録、登録抹消を公示した。
＜セ・リーグ＞
【登録】
DeNA 外野手 細川 成也
【抹消】
DeNA 投手 坂本 裕哉
DeNA 外野手 Ｔ．オースティン
※10月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
＜パ・リーグ＞
【登録】
西武 投手 本田 圭佑
日本ハム 投手 上沢 直之
【抹消】
ソフトバンク 投手 岩嵜 翔
※10月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
日本野球機構は6日付の出場選手登録、登録抹消を公示した。
＜セ・リーグ＞
【登録】
DeNA 外野手 細川 成也
【抹消】
DeNA 投手 坂本 裕哉
DeNA 外野手 Ｔ．オースティン
※10月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
＜パ・リーグ＞
【登録】
西武 投手 本田 圭佑
日本ハム 投手 上沢 直之
【抹消】
ソフトバンク 投手 岩嵜 翔
※10月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
本記事は「ベースボールチャンネル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【トーナメント表】MLBポストシーズン2021 試合日程スケジュール 試合結…
【放送予定】ドラフト2021 日時・視聴方法は？ テレビ生中継（地上波）…
【MLB】メジャーポジション別・平均年俸ランキング2021。どのポジションが…
【NPB】2021-2022年プロ野球12球団現役引退、戦力外通告、自由契約、退団…
視覚障がいスイマーの眼となるタッパーの第一人者・寺西真人物語