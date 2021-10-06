【6日のプロ野球公示】ベイスターズがオースティンと坂本裕哉を抹消、細川…

　日本野球機構は6日付の出場選手登録、登録抹消を公示した。

 

 

＜セ・リーグ＞

【登録】

DeNA　　　　外野手　細川　成也

【抹消】

DeNA　　　　投手　　坂本　裕哉

DeNA　　　　外野手　Ｔ．オースティン

 

※10月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

＜パ・リーグ＞

【登録】

西武　　　　　投手　　本田　圭佑

日本ハム　　　投手　　上沢　直之

 

【抹消】

ソフトバンク　投手　　岩嵜　翔

 

※10月16日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 