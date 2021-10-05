コミックナタリーより、9月27日～10月3日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「3月のライオン（16）」 羽海野チカ（白泉社）
2位「黒執事（31）」 枢やな（スクウェア・エニックス）
3位「東京卍リベンジャーズ（24）」 和久井健（講談社）
4位「地縛少年 花子くん（16）」 あいだいろ（スクウェア・エニックス）
5位「呪術廻戦（17）」 芥見下々（集英社）
6位「Disney Twisted-Wonderland The Comic Episode of Heartslabyul（1）」 コヲノスミレ/葉月わかな/枢やな（スクウェア・エニックス）
7位「終末のワルキューレ（12）」 アジチカ/梅村真也ほか（コアミックス）
8位「宇宙兄弟（40）」 小山宙哉（講談社）
9位「機動戦士ガンダム サンダーボルト（18）」 太田垣康男/矢立肇ほか（小学館）
10位「3月のライオン 特装版（16）」 羽海野チカ（白泉社）
COMIC ZIN調べ
1位「NEW GAME!（13）」 得能正太郎（芳文社）
2位「NEW GAME!画集 NEXT GAME!!」 得能正太郎（芳文社）
3位「3月のライオン（16）」 羽海野チカ（白泉社）
4位「はぐれアイドル地獄変（13）」 高遠るい（日本文芸社）
5位「博多女子は鬼神のごとく気が強か!?（3）」 山東ユカ（竹書房）
6位「ラーメン大好き小泉さん（10）」 鳴見なる（竹書房）
7位「晴れのちシンデレラ（14）」 宮成樂（竹書房）
8位「瑠東さんには敵いません！（1）」 相崎うたう（芳文社）
9位「むすんで、つないで。（2）」 荒井チェリー（芳文社）
10位「Spotted Flower（5）」 木尾士目（白泉社）