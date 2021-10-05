◆ 二軍監督代行は二岡三軍監督

巨人は5日、コーチの役職変更を発表。阿部慎之助二軍監督が「一軍作戦コーチ」となり、二岡智宏三軍監督が「二軍監督代行」として今月11日から始まるフェニックスリーグの指揮を執る。

また、石井琢朗一軍野手総合コーチが三軍野手コーチに回ることも併せて発表された。巨人は今季、交流戦前の5月24日に一軍から三軍までのバッテリーコーチを入れ替え、前半戦終了後の7月19日に配置を元に戻すとともに、山口哲也二軍投手コーチと杉内俊哉一軍投手コーチの入れ替えなども実施。今回の異動は今季3度目の配置転換となる。

今回の異動と過去の配置転換は以下のとおり。

＜10/5＞

・阿部慎之助（二軍監督 → 一軍作戦コーチ）

・二岡智宏（三軍監督 → 二軍監督代行）

・石井琢朗（一軍野手総合コーチ → 三軍野手コーチ）

＜7/19＞

・山口鉄也（二軍投手コーチ → 一軍投手コーチ）

・相川亮二（三軍バッテリーコーチ → 一軍バッテリーコーチ）

・杉内俊哉（一軍投手コーチ → 二軍投手コーチ）

・實松一成（一軍バッテリーコーチ → 二軍バッテリーコーチ）

・加藤 健（二軍バッテリーコーチ → 三軍バッテリーコーチ）

＜5/24＞

・實松一成（二軍バッテリーコーチ → 一軍バッテリーコーチ）

・加藤 健（三軍バッテリーコーチ → 二軍バッテリーコーチ）

・相川亮二（一軍バッテリーコーチ →三軍バッテリーコーチ ）

・三澤興一（三軍投手コーチ → 二軍投手コーチ）

・矢貫俊之（コーチ登録 → 三軍投手コーチ）