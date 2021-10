ピンクの妖怪？ アフリカの鳥!? SOL!新教頭のぺえってどんな人？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月4日(月)の放送では、パーソナリティを担う新校長と新教頭が発表されました。放送開始から17年目となる当番組。新校長には9月まで教頭として番組を支えてきた小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、新教頭にはタレントのぺえが就任。番組冒頭ではこもり校長が今後の抱負と覚悟を伝え、その後ぺえ教頭が紹介されました。その前編。●後編はこちらぺえ教頭:生徒のみなさんこんばんは! 今日からSCHOOL OF LOCK! の教頭をつとめます、ぺえです。よろしくお願いします!こもり校長:お願いします! ようこそ、ラジオの中の学校、SCHOOL OF LOCK! へ!!こもり校長:ぺえ教頭と聞いて、早くも顔が浮かんでいる生徒がいるかもしれないけど……僕なら画像検索してみるかな。「どんな人なんだろう?」って。ぺえ教頭:どうですか……? ピンクの妖怪が出てきましたか?こもり校長:あっはっは!ぺえ教頭:カラフルで目に悪そうな……。男なのか女なのか、よくわからないような妖怪が出てきたんじゃないでしょうか?こもり校長:ピンク……たしかに、ピンクのイメージが強いかも。ぺえ教頭:「アフリカの鳥みたい」って言われます。こもり校長:(笑)。こもり校長:少し前にぺえ教頭になることが決まりましたけど……?ぺえ教頭:決まってすぐは緊張したり不安な気持ちもあったんだけど、始まってもないことに不安を持つことはやめようと思って。それっていいことじゃないじゃない? ストッパーになっちゃうじゃない? だから、いつも通り、自分の言葉で……。こもり校長:教頭になった実感はある?ぺえ教頭:う~ん……まだないかも。教頭になったというよりは、知らない学校に転校生として迷い込んでしまった、みたいな気持ち。まだ実感はないけど、こもり校長の緊張がすごく伝わってきて……(笑)。それで道連れみたいに、私も緊張していくわね。こもり校長:校長先生は緊張がすごいから(笑)。じゃあ、ぺえ教頭! これからもよろしくお願いします!●4代目・こもり新校長、5代目・ぺえ新教頭のメッセージはこちらから。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/