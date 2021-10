ぺえ「どう考えても教頭じゃない笑」こもり校長と語る「“教頭”と呼ばれるのに慣れるまで」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月4日(月)の放送では、パーソナリティを担う新校長と新教頭が発表されました。番組開始から17年目となる当番組。新校長には9月まで教頭として番組を支えてきた小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、新教頭にはタレントのぺえが就任。番組冒頭ではこもり校長が今後の覚悟を伝え、その後ぺえ教頭が紹介されました。その後編。●前編はこちら【こもり教頭は校長になったんですね! こもり校長、ぺえ教頭よろしくお願いします! ぺえ教頭知ってます! 昔、東京に旅行行った時に原宿にあるぺえさんのファッションブランドの店に行ったことあります】(18歳女性)こもり校長:そうなんだ! アパレルをやっていたの?ぺえ教頭:知らなかった?(笑)。私は体育大を卒業して、上京してすぐに原宿でショップ店員を始めて……こういうタレントの仕事をするつもりなんて、さらさらなかったんだけど。こもり校長:へえ~。ブランドとかファッションに関わるうちに、(タレントの仕事に)興味を持ったの?ぺえ教頭:違うのよ! たまたま綿菓子屋さんに並んでいたら、『マツコ会議』という番組のカメラが街頭インタビューで入ってきて……見つけてもらったと言ったらおこがましいけど、そこで発見してもらったの。こもり校長:そうだ! すごいね、何があるかわからないね。ぺえ教頭:そうよ~原宿は怖い所よ(笑)。好きなことを3年やったら、地元の山形に戻って介護福祉士の仕事をしようと思っていたの。でも帰れなくなっちゃった。こもり校長:そうなんだ。でも今の道があるからね……ぺえになったわけだから。ぺえ教頭:そうよ……(笑)。こもり校長:教頭はいつから“ぺえ”なの? “ぺえ”デビューはいつよ?ぺえ教頭:高校3年生のときのあだ名で、そこから大学生のときも“ぺえ”と呼ばれて、ショップ店員時代も“ぺえ”と呼ばれて……。こもり校長:“しんぺえ”の“ぺえ”ってこと?(笑)。ぺえ教頭:初日から言わないでよ!(笑)。本名は慎平なんですよ。こもり校長:ちょっと言いたくなっちゃって(笑)。じゃあ、たまには“慎平教頭”になることも……?ぺえ教頭:そうね。男の部分がすごい出てきちゃったら、慎平だよね(笑)。こもり校長:(笑)。じゃあ“ぺえ”は、ずっと聞いてきたあだ名なんだね。ぺえ教頭:そうそう。でもこんなにこの名前を使うと思っていなかったんだけど、気づいたら後には戻れなくなっちゃった(笑)。こもり校長:でも“ぺえ教頭”って、まだピンとこないでしょ?ぺえ教頭:こないわよ!こもり校長:俺も“教頭”と呼ばれるのに、慣れるまで3ヵ月くらいかかったもんね。ぺえ教頭:そうよね、しっくりこないよね。どう考えても教頭じゃないもん(笑)。こもり校長:それが慣れるんだよね、びっくりすることに。ぺえ教頭:本当に?! “ぺえ教頭”っていっぱい呼んでもらったら慣れますので(笑)。みなさんで私を育ててください……!ぺえ教頭はこのほかに、筋肉と犬が好きなこと、最近アキレス腱を切って現在リハビリ中なこと、深夜の食事がやめられないこと、などを明かし、月曜日にレギュラー出演しているアイナ・ジ・エンドとあいさつを交わしました。番組の最後には、こもり校長からリスナーに向けて『君と話させて欲しい』という言葉とともにメッセージを伝えました。その内容は、番組の放送後記に掲載されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/